사진제공=스타쉽엔터테인먼트

그룹 아이브(IVE)가 선공개곡에 이어 새 미니 음반의 수록곡 전곡을 공개한다.소속사 스타쉽엔터테인먼트에 따르면 아이브(안유진·가을·레이·장원영·리즈·이서)는 26일 오후 6시 음원 사이트를 통해 미니 앨범 'Looks Can Kill'(룩스 캔 킬)을 발표한다. 지난 19일 앨범과 같은 이름의 타이틀곡을 먼저 공개한 데 이어, 이날 신곡 5곡을 더한 총 6개 트랙 전곡을 내놓는다.새 미니 앨범 'Looks Can Kill'은 아이브가 이전 작업물에서 차용했던 큐피드와 마법 소녀 콘셉트에 이어 '걸 히어로(Girl Hero)'를 전면에 내세운 외전(스핀오프) 성격의 기획이다. 데뷔 이래 꾸준히 다뤄온 '자기 확신'이라는 테마를 바탕으로 팀의 콘셉트 영역을 넓혔다.수록곡 전반에는 멤버들의 직접적인 참여와 국내외 작가진의 협업이 두루 반영됐다. 멤버 레이가 노랫말 작업에 이름을 올린 타이틀곡 'Looks Can Kill'을 필두로, 동화적 소재를 어두운 분위기로 재해석한 'Mirror Mirror'(미러 미러), 스스로의 본모습을 찾아가는 과정을 담은 'SNAKESKIN'(스네이크스킨)이 차례로 배치됐다.이어 멤버 가을과 리즈가 작사에 힘을 보탠 'CRUMBS'(크럼즈)와 속도감 있는 리듬의 'Girls Girls Girls'(걸스 걸스 걸스), 앨범의 마지막을 닫는 'Glow Motion'(글로우 모션)까지 서로 다른 장르의 6곡으로 음반을 채웠다. 음반 제작진으로는 작사가 서지음과 다이나믹듀오 개코, 릴체리, 오메가사피엔 등 국내 필진을 비롯해 스웨덴 팝가수 자라 라슨(Zara Larsson), 해외 프로듀서 마고 XS(Margo XS), 세실 빌리브(Cecile Believe) 등이 크레디트에 이름을 올렸다.앞서 19일 선공개된 타이틀곡 'Looks Can Kill'은 총을 쏘는 동작을 본뜬 안무를 중심으로 퍼포먼스를 선보이며 주요 음원 차트에서 순위를 끌어올리고 있다. 선공개 트랙으로 사전 예열을 마친 아이브는 이날 완곡 음반 발표를 기점으로 방송과 무대 활동을 이어갈 예정이다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr