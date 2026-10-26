장원영과 공효진이 같은 원피스를 착용한 채 포즈를 취하고 있다. / 사진=장원영, 공효진 각 SNS

그룹 아이브 멤버 장원영이 포즈를 취하고 있다. / 사진=장원영 SNS

사진=장원영 SNS

사진=장원영 SNS

그룹 아이브 멤버 장원영이 키 큰 여배우들이 착용했던 원피스를 남다른 기럭지로 소화했다.장원영은 지난 25일 자신의 인스타그램에 "Life’s sweeter this way🎀🧁🤍"(이보다 달콤한 삶)이라는 문구와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진들 속에는 장원영이 그레이에 꽃무늬 패턴이 새겨진 원피스를 착용한 채 다양한 포즈를 취하고 있는 모습. 가격은 편집숍 기준 약 100~110만 원대다.해당 원피스는 장원영보다 1cm 작은 172cm 배우 공효진이 지난 8월 입은 바 있다. 또 배우 김지원도 팬미팅에서 선보였다.한편 장원영은 2018년 엠넷 서바이벌 '프로듀스 48'에 출연해 1위를 차지, 같은해 10월 프로젝트 그룹 아이즈원 멤버로 데뷔했다. 2021년까지 활동한 후 8개월 만에 아이브로 재데뷔했다.장원영이 속한 아이브는 지난 19일 EP 5집 'Looks Can Kill'(룩스 캔 킬)의 선공개 싱글을 발매했으며, 오는 12월 5주년을 앞두고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr