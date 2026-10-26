‘정희와 결별’ 28기 광수, 1시간 반동안 러닝…대회라도 나가려나

'나는 솔로' 28기 광수가 정희와 결별 후 근황을 공개했다.28기 광수는 최근 자신의 SNS에 운동을 마친 뒤 휴식을 취하는 모습이 담긴 사진을 게재했다.공개된 사진 속 광수는 검은색 운동복에 모자와 선글라스를 착용한 채 카페에 앉아 있다. 운동을 마친 그는 아이스커피를 마시며 여유로운 시간을 보내고 있다.특히 사진에는 14.09km를 1시간 27분 56초 만에 달렸다는 운동 기록이 담겨 눈길을 끌었다. 1km당 평균 6분 14초의 페이스로 장거리를 완주한 것. 광수는 꾸준한 자기관리와 운동으로 건강한 일상을 보내고 있는 모습이다.한편 광수는 ENA·SBS Plus '나는 SOLO' 28기 돌싱 특집에 출연해 정희와 인연을 맺었다. 두 사람은 방송 이후에도 연인 관계를 이어갔으나 최근 결별 소식을 전했다.정희 역시 결별 이후 딸과 함께하는 일상을 공개하며 근황을 전하고 있다. 두 사람은 각자의 자리에서 일상을 이어가고 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr