K-POP boy group TOMORROW X TOGETHER/BIGHIT MUSIC

그룹 투모로우바이투게더(TXT)가 새 앨범의 첫 콘셉트 포토를 공개하며 컴백 일정에 돌입했다.투모로우바이투게더(수빈·연준·범규·태현·휴닝카이)는 26일 자정 공식 SNS를 통해 미니 9집 'PERFECT STORM'(퍼펙트 스톰)의 첫 콘셉트 사진인 'RIDE THE STORM'(라이드 더 스톰) 버전을 올렸다. 앞서 공개된 'STORM IS COMING' 트레일러에 이어 '폭풍'을 핵심 시각 장치로 활용했다.이전 영상이 다가올 기류를 관망하는 모습을 그렸다면, 이번 사진은 거센 바람 속으로 직접 뛰어드는 멤버들을 포착했다. 공개된 컷에서 다섯 멤버는 비행복 차림으로 강풍을 마주한 채 글라이더를 끌거나 이에 매달리는 구도를 취했다.투모로우바이투게더는 오는 28일 'EYE OF THE STORM', 30일 'HOLDING THE STORM' 버전의 사진을 차례로 내놓을 계획이다.미니 9집 'PERFECT STORM'은 다음 달 16일 오후 6시 음원 사이트에서 발매된다. 이번 앨범은 청소년기의 방황을 거쳐 현실의 한계를 체감하는 청년층의 고통과 변화에 대한 열망을 주제로 다룬다. 타이틀곡 'Angel Bite'(엔젤 바이트)는 불안정한 현실 속에서도 상대를 향한 감정을 지켜내려는 이야기를 노랫말에 녹여낸 곡이다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr