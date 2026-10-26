그룹 세븐틴 승관, 디노 / 사진=텐아시아DB

그룹 세븐틴 승관과 디노가 오늘(26일) 나란히 입대한다.승관과 디노는 이날 육군 훈련소에 입소해 기초군사훈련을 받은 뒤 군악병으로 복무할 예정이다.소속사 플레디스엔터테인먼트는 입대 당일 별도의 공식 행사를 진행하지 않는다. 소속사 측은 "훈련소 입소식은 다수의 장병 및 가족이 함께하는 자리인 만큼 현장 방문은 삼가주시길 당부드린다"고 전했다. 두 사람이 복무하는 동안에도 사전에 준비한 콘텐츠를 순차적으로 공개할 계획이다.승관과 디노를 끝으로 세븐틴의 병역 의무 대상 멤버 전원이 군 복무를 마쳤거나 이행 중인 상태가 됐다.정한은 지난 6월 소집해제됐으며 원우, 버논, 민규는 사회복무요원으로 복무 중이다. 우지, 호시, 도겸은 육군 현역으로 복무하고 있다. 리더 에스쿱스는 십자인대 파열로 병역 면제 판정을 받았다.한편 세븐틴은 본격적인 군백기를 앞두고 멤버 13명 전원이 플레디스엔터테인먼트와 두 번째 재계약을 체결했다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr