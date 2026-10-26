원더독스가 슈지츠 고교를 꺾고 역전승을 이뤘다./사진제공=MBC

원더독스가 슈지츠 고교를 꺾고 역전승을 이뤘다./사진제공=MBC

김연경 감독이 이끄는 ‘필승 원더독스’가 1년 전 뼈아픈 패배를 안겼던 슈지츠 고등학교를 상대로 짜릿한 역전승을 거뒀다.지난 25일 방송된 MBC ‘신인감독 김연경2’ 3회에서는 일본 고교 배구 최강 슈지츠 고등학교와 맞붙은 ‘필승 원더독스’(이하 원더독스)가 풀세트 접전 끝에 승리했다.경기 초반 슈지츠의 압도적인 기세에 밀린 원더독스는 1, 2세트를 연달아 내주며 셧아웃 패배 위기에 놓였다. 이에 황연주는 “굳이 내가 다 책임지려고 하지 말자고, 왜 그걸 혼자 책임지고 결정하려 해. 우리가 있는데”라며 벼랑 끝에 몰린 동료들을 다독였다. 김연경 감독 역시 “긴장할 거 없어. 미스해도 괜찮아. 할 수 있어”라며 선수들을 향한 믿음을 보였다.분위기 반전을 노린 3세트, 김연경 감독의 용병술이 본격적으로 빛을 발하기 시작했다. 블로킹을 강조한 김연경은 미들 블로커를 활용해 상대의 시선을 분산시키고, 황연주의 공격을 효과적으로 살리는 전략을 꺼내 들었다. 팽팽한 점수 공방 속에서 인쿠시는 김연경 감독의 지시대로 공을 길게 때리며 상대 코트를 공략했고, 지난 시즌보다 한층 성장한 인쿠시의 공격이 흐뭇함을 자아냈다.특히 미들 블로커 김보빈의 활약도 눈길을 끌었다. 소속팀에서 주전 기회를 얻지 못했던 김보빈은 정확한 타이밍의 블로킹으로 득점을 올린 데 이어 속공까지 성공시키며 존재감을 보였다. 김보빈의 이동 공격 능력을 간파한 김연경 감독이 이를 적극적으로 활용한 것. 전략에 완벽하게 부응하며 코트 위에서 빛을 발한 김보빈은 ‘김보빛’이라는 별명까지 얻으며 강렬한 임팩트를 선사했다.김연경은 상대적으로 리시브가 흔들리는 인쿠시의 약점을 보완하기 위해 백채림에게 커버를 지시했다. 이후 수비에 안정감을 되찾은 원더독스는 경기 흐름을 되찾았고, 백채림의 결정적인 블로킹 득점까지 더해지며 마침내 3세트를 따내고 분위기 반전에 성공했다. 코트 곳곳을 누비며 공격과 수비에서 모두 제 몫을 해낸 백채림의 활약은 원더독스의 반격에 힘을 보탰다.4세트, 황연주의 선취 득점으로 포문을 연 원더독스는 몸을 사리지 않는 수비와 과감한 스파이크 공격을 앞세워 치열한 랠리를 이어갔다. 김연경은 앞선 경기에서 체력 문제가 패배의 요인으로 지적됐던 만큼, 이예은과 지민경을 투입해 수비력을 보강하는 등 선수별 장점을 살린 전략으로 슈지츠의 공세에 맞섰다. 여기에 황연주는 흔들리는 리시브에도 직접 득점까지 책임지며 베테랑의 품격을 보여줬다. 은퇴 후 다시 코트에 선 그의 도전과 열정이 보는 이들의 감탄을 자아냈다. 한 점을 달아나면 곧바로 한 점을 따라붙는 숨 막히는 추격전 속에서 원더독스는 25대 22로 세트를 따내며 5세트로 끌고 갔다.운명의 5세트를 앞두고 김연경은 황연주에게 시선을 집중시키면서 인쿠시를 활용하는 전략을 내세웠다. 슈지츠 감독도 강한 서브로 맞불을 놓으며 양 팀의 지략 대결은 더 치열해졌다. 그 가운데 황연주는 블로킹 상황에서 손을 빼라는 김연경의 주문을 정확히 수행하며 득점을 만들어냈다. 과거 코트 위 동료였던 두 사람이 이제는 감독과 선수로 만나 완벽한 호흡을 선보였다.두 레전드의 믿음과 노련함이 빚어낸 명장면은 감동을 더했다. 마지막까지 승부를 예측할 수 없었던 5세트는 듀스로 이어졌다. 원더독스는 공격에서 제 몫을 해내며 득점을 책임진 인쿠시와 공수 양면에서 안정감을 더한 백채림의 투혼 속에 18대 16으로 경기를 뒤집으며 극적인 역전승을 완성했다. 세트 스코어 0-2의 열세를 딛고 1년 전 패배를 되갚은 통쾌한 설욕이었다.‘신인감독 김연경2’ 3회는 2054 시청률 3.0%를 기록했다. 수도권과 전국 가구 시청률은 5.4%를 돌파, 거침없는 상승세와 함께 또 한 번의 자체 최고 시청률을 써 내려갔다. 분당 최고 시청률은 7.4%까지 치솟았다.다음 주에는 원더독스 시즌1 주장을 맡았던 표승주와 세터 이나연이 소속된 여자 프로배구구단 ‘흥국생명 핑크스파이더스’와의 맞대결이 예고됐다. 시즌2 첫 직관 경기인 데다, 서로의 장단점을 누구보다 잘 아는 상대와 마주하게 된 원더독스. 어제의 동지가 오늘의 적이 된 가운데, 서로를 잘 아는 두 팀이 어떤 승부를 펼칠지 주목된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr