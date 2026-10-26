그룹 라이즈 / 사진 제공=SM 엔터테인먼트

그룹 라이즈(RIIZE)가 신곡 'Insomnia'(인섬니아)를 발표하고 음악방송 활동에 나선다.라이즈는 26일 0시 각종 음원 사이트를 통해 싱글 'Insomnia'를 발매했다. 이번 신곡은 기타 선율을 중심으로 한 어쿠스틱 팝 곡으로, 기존의 퍼포먼스 중심 음악과 달리 멤버들의 보컬과 화음에 무게를 뒀다.가사에는 잠들지 못하는 밤, 누군가를 떠올릴수록 복잡해지는 감정을 담았다. 멤버들은 앞서 이번 곡에 대해 "화음이 킬링 파트다. 서로의 목소리가 좋은 시너지를 내는 것 같다"고 설명했다.음원과 함께 공개된 뮤직비디오는 드라마 형식으로 제작됐다. 여섯 멤버가 각기 다른 캐릭터를 맡아 불면의 밤을 보내는 인물들의 감정을 연기로 표현했다.라이즈는 신곡 발매를 기념해 오는 29일까지 서울 성수동 스페이스S50에서 팬 이벤트 'RIIZE into INSOMNIA'를 개최한다. 나흘 동안 공연과 토크, 전시, 체험 프로그램 등을 날짜별로 다르게 운영한다. 26일 오후 11시 진행되는 행사는 공식 유튜브 채널에서도 생중계된다.음악방송 무대도 예정돼 있다. 라이즈는 오는 30일 KBS2 '뮤직뱅크'를 시작으로 31일 MBC '쇼! 음악중심', 11월 1일 SBS '인기가요'에 출연해 신곡 무대를 선보인다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr