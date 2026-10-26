미나명이 임신 소식을 밝혔다. / 사진=미나명 SNS

댄서 미나명이 결혼 1년 만에 임신 소식을 밝히며 많은 축하를 받고 있다.지난 25일 미나명은 자신의 SNS를 통해 "결혼 할 때보다 어째 더 어색한 것 같은데, 저 엄마 됐어요"라는 글과 함께 초음파 사진과 임신 테스트기 등 다양한 사진을 게재했다.사진 속 미나명은 한 운동 시설 내부에서 사진을 찍고 있다. 운동복 차림으로 거울 앞에선 그는 배에 브이를 그려보이며 임신 중임을 표현했다.다른 사진에서는 남편과 함께 찍은 사진을 공개했다. 미나명은 남편과 손바닥으로 자신의 배를 가리키고 있다. 그는 "우리만의 비밀"이라고 언급했다. 임신 사실을 공개하기 전 두 사람이 남긴 사진으로 태어날 아이에 대한 설레는 마음이 고스란히 전해졌다.미나명은 "오늘 딱 13주차 되는 날인데 안정기 지나고도 용기가 안 나서 이제야 올려요"라고 밝혔다. 이어 "올 해 이래도 되나 싶을 정도로 힘든 일들이 많았는데 아기만큼은 아직은 속 썩이지 않고 아주 건강하게 크고 있어요"라며 "복덩이"라고 칭하며 애정을 나타냈다.미나명은 내년 출산을 앞둔 소감도 밝혔다. 그는 "내년이 '붉은 양'의 해라는데 저랑 띠동갑이에요"라며 "아직은 엄마, 아빠가 되는게 뭔지 잘 모르지만 너무 소중한 존재인 건 알겠어요. 저희 부부의 새로운 삶을 기대 하면서 하루하루 새롭게 보내는 중입니다"라고 설레는 감정을 내비쳤다.그러면서 "전 초보임산부지만 이 세상의 모든 엄마들을 존경해요"라고 언급했다. 이어 "건강하고 무사히 태어나길 기도해주세요"라며 응원을 당부했다. 미나명의 임신 소식에 네티즌들은 댓글로 축하와 응원의 메시지를 보내며 함께 기쁨을 만끽했다.미나명은 2023년 방송된 Mnet '스트릿 우먼 파이터2'에 댄스 크루 딥앤댑의 리더로 출연해 이름을 알렸다. 지난해 6월 비연예인 남성과 결혼했다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr