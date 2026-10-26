이아영, 재혼했는데 혼인신고는 NO…“아무 생각이 없습니다”

이아영이 심규덕과의 재혼 이후 혼인신고와 관련한 질문에 직접 답해 눈길을 끌었다.이아영은 최근 자신의 SNS에 올라온 질문에 답하며 팬들과 소통했다. 한 누리꾼은 이아영에게 “규덕님이랑 혼인신고 하셨어요?”라고 물었다.이에 이아영은 “아니용 ㅎㅎㅎㅎ 아무 생각이 없습니다 후후”라고 답했다. 혼인신고 여부를 묻는 질문에 아직 신고하지 않았다는 취지로 답하면서도, 현재로서는 혼인신고에 특별한 계획이 없다는 솔직한 생각을 전한 것으로 보인다.특히 심규덕과 재혼한 것으로 알려진 이아영이 혼인신고와 관련해 직접 답변했다는 점에서 관심이 쏠린다. 결혼 이후 법적인 혼인 절차를 언제 진행할지에 대해서도 궁금증이 이어질 전망이다.최근 두 사람은 예능 프로그램 출연 이후 진정성을 둘러싼 논란에 휩싸였다. 방송에서는 심규덕의 폭력성, 막말 등 갈등이 부각된 반면, 방송 전후 유튜브와 SNS에서는 다정한 모습이 이어지면서 일부 시청자들은 "화제성을 위한 설정 아니냐"는 반응을 내놓기도 했다.논란이 이어진 뒤 이아영은 SNS를 통해 자신의 입장을 여러 차례 전하며 해명에 나섰다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr