배우 공효진이 여행을 즐기고 있다. / 사진=공효진 SNS

배우 공효진이 여행을 즐기고 있는 평범한 근황을 공유했다.공효진은 26일 자신의 인스타그램 스토리에 별다른 멘트 없이 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진들 속에는 공효진이 유럽을 여행 중인 모습. 특히 편한 나들이 룩을 착용한 그는 잡티 하나 없는 깨끗한 민낯에 친근한 목주름을 보여 눈길을 끌었다.한편 공효진은 지난 9월 종영한 MBC 드라마 '유부녀 킬러'로 시청자들과 만났다. 작품은 자체 최고 시청률 10.7%를 기록하며 인기를 끌었다.'유부녀 킬러'는 동명의 카카오웹툰을 원작으로 한 작품으로, 세상에서 가장 살벌한 직업을 가진 워킹맘이 일과 가정의 균형을 지키기 위해 고군분투하는 이야기를 그린다. 공효진은 극 중 딸을 둔 엄마이자 킬러 유보나 역으로 열연했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr