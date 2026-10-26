유연석이 '틈만나면,'에서 활약 중이다. / 사진=텐아시아DB

서현진과 이천희가 '틈만나면,'에 출연한다. / 사진제공=SBS

배우 서현진과 이천희가 유연석의 게임 중독을 폭로해 웃음을 안겼다.오는 27일 방송되는 SBS 예능 '틈만나면,'에는 배우 서현진과 이천희가 게스트로 출연해 유재석, 유연석과 함께 서울 노원구를 찾는다.이날 서현진은 "연석 오빠 찬스로 '틈만나면,'에 왔다"며 출연 계기를 밝혔다. 이에 유재석은 "연석이가 매 시즌마다 자기 작품을 하나씩 꽂아"라고 말했고 서현진은 "매 시즌? 작품 왜 이렇게 많아"라고 반응했다.이어 서현진과 이천희는 유연석의 남다른 게임 사랑을 언급했다. 서현진은 "오빠가 게임을 진짜 좋아한다. 드라마 촬영장에서 맨날 게임하자고 조른다"며 촬영 현장에서의 모습을 전했다.이천희 역시 "(연석이가) 회식할 때도 게임하자고 하는데, 안 지려고 술도 안 마신다"고 말했다. 유연석이 회식 자리에서도 승부욕을 발휘한다는 설명이다.한편 유연석은 한글날을 맞아 직접 고안한 점심 내기 게임도 선보인다. 유재석과 서현진, 이천희가 예상하지 못한 게임 방식에 놀랐다는 전언이다.'틈만나면,'은 27일 오후 9시에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr