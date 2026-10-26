에이티즈 / 사진=KQ엔터테인먼트

에이티즈 신보 트랙리스트 / 사진=KQ엔터테인먼트

그룹 에이티즈(ATEEZ)가 타이틀곡 'UP'(업)으로 돌아온다.소속사 KQ엔터테인먼트는 26일 0시 공식 SNS에 미니 15집 'GOLDEN HOUR : Part.6'(골든 아워 : 파트 6)의 트랙리스트를 게재했다.공개된 트랙리스트 이미지에는 균열이 생긴 표면과 부서져 흩어지는 파편이 담겼다. 충돌을 연상시키는 이미지를 배경으로 곡명과 참여진 정보가 배치됐다.앨범에는 타이틀곡 'UP'을 포함해 'ANEMIA'(어니미어), 'Drip'(드립), 'FAITH'(페이스), 'Hollow Victory'(홀로 빅토리) 등 5곡이 담긴다.홍중과 민기는 수록곡 전곡의 작사에 참여했다. 전작 타이틀곡 'BAD'(배드)를 비롯해 에이티즈의 여러 곡을 작업한 이든(EDEN), 마독스(Maddox), 페페로니(Peperoni), 올리브(Oliv) 등도 제작에 힘을 보탰다.에이티즈는 앞서 지난 23일 수록곡 'Drip'의 음원과 뮤직비디오를 선공개했다. 묵직한 트랩 리듬을 바탕으로 자신감을 표현한 곡으로, 뮤직비디오에는 멤버들의 군무가 담겼다. 'Drip' 뮤직비디오는 공개 약 3일 만에 유튜브 조회수 1000만 회를 넘어섰다.에이티즈의 미니 15집 'GOLDEN HOUR : Part.6'는 다음 달 13일 오후 2시 각종 온라인 음원 사이트에서 발매된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr