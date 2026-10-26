강민경이 보복운전 피해 경험을 털어놨다. / 사진='요정재형' 유튜브 캡처

강민경이 보복운전 피해 경험을 털어놨다. / 사진='요정재형' 유튜브 캡처

그룹 다비치의 강민경이 정재형에게 운전을 가르쳐 준 가운데 스무살 때 겪었던 아찔한 보복운전 피해 경험을 털어놨다.지난 25일 유튜브 채널 '요정재형'에는 '면허 딴지 일주일 되던 날, 강민경이 포르쉐를 들고 나에게로 왔다'라는 제목의 영상이 게재됐다. 최근 운전면허를 취득한 정재형을 위해 직접 차량을 이끌고 도로 연수 코치로 나선 강민경의 모습이 담겼다.강민경과 정재형은 도로 주행 중 다른 차량의 운전 모습에 대한 이야기를 나눴다. 강민경은 "나는 운전할 때 아무런 화가 없다. 아예 찍소리도 안 낸다"라고 고백했다. 그러면서 "경적을 잘못 울렸다가 못된 사람을 만나면 보복운전이 너무 무섭다"고 이유를 설명했다.강민경은 과거 겪은 사건으로 인해 운전 트라우마가 남게 됐다며 스무 살 시절의 일화를 밝혔다. 이어 "비가 억수같이 쏟아지던 날이었다"며 "옆 차와 비슷한 속도로 달리고 있었는데, 내가 지나가던 도로에 커다란 웅덩이가 파여 있었다"며 "빗물이 옆 차량에 강하게 튀었다"고 당시 상황을 설명했다.강민경은 "옆 차는 너무 놀랐을 것"이라면서도 "근데 내가 웅덩이가 있는 걸 어떻게 아냐"고 말했다. 당시 너무 미안한 마음이 들었지만, 비가 거세게 들이쳐 사과조차 제대로 하기 힘든 상태였다.강민경은 "그런데 그 사람이 너무 화가 났는지 우리 집 앞까지 쫓아왔다"고 말해 정재형을 놀라게 했다. 그는 "그때 스무 살이었는데 너무 무서웠다"며 "차에서 내렸다가 해코지당할까 봐 집 주변을 계속 빙빙 돌았다. 그러니까 돌아가더라"고 회상했다. 그러면서 "빗길에서는 조심해야 한다. 괜히 경적을 울렸다가 화내는 사람도 많다"고 덧붙였다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr