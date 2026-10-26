그룹 투어스 / 사진 제공=플레디스 엔터테인먼트

그룹 투어스 / 사진 제공=플레디스 엔터테인먼트

그룹 투어스(TWS)가 첫 아시아 투어를 마쳤다. 8개 도시에서 15회 공연을 열어 총 11만 5000여 명의 관객을 만났다.투어스는 지난 24일 대만 가오슝 아레나에서 '24/7:FOR:YOU' 투어의 마지막 공연을 개최했다. 이번 투어는 서울을 시작으로 일본 후쿠오카·효고·가나가와, 마카오, 방콕, 싱가포르, 가오슝에서 진행됐다.공연에서는 미니 5집 수록곡 'Get It Now', 'Fire Escape', 'Why You So Bad?' 등을 선보였다. 멤버들이 제작에 참여한 미공개 유닛곡도 공개했다. 지훈·경민의 'SHIFT', 영재·한진의 '그 긴 밤을 지나온 너에게', 신유·도훈의 'HOW DID YOU DO THAT' 등이다.지역별 특별 무대도 마련했다. 일본에서는 현지 싱글 'SODA SODA' 수록곡을, 중화권에서는 대만 밴드 메이데이의 '恋爱ing'을 선보였다. 마카오에서 처음 공개한 'hey! hey!' 중국어 버전은 이후 음원으로 발매됐다.투어스는 마지막 공연에서 "여러 도시의 42(팬덤명)를 만나며 저희도 한층 성장했다"며 "잘할 수 있을까 하는 의심을 확신으로 바꿔준 팬들 덕분에 오히려 저희가 선물을 받은 기분"이라고 말했다.투어스는 오는 11월 2일 두 번째 싱글 'TO US'를 발매한다. 신보에는 영재·신유·도훈이 작사에 참여한 타이틀곡 '내 이름을 불러줘'를 비롯해 'WE UP', 'heavy' 등 3곡이 담긴다.26일 하이라이트 메들리를 시작으로 28일과 30일 뮤직비디오 티저를 공개한다. 신보와 타이틀곡 뮤직비디오는 11월 2일 오후 6시 공개된다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr