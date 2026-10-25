사진=tvN '식스센스'

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'식스센스' 유재석이 진선규의 거듭된 선입견 지적에 사과했다.25일 방송된 tvN 예능 프로그램 '식스센스: B사이드'(이하 '식스센스')에서는 배우 진선규와 박진영이 게스트로 출연해 유재석, 송은이, 고경표, 비비와 만났다.이날 유재석은 드라마 '100일의 거짓말' 홍보를 위해 등장한 두 사람을 반겼다. 박진영을 7~8년 만에 본다고 하자 박진영은 "전 뵌 적이 있는데, '우리 처음 보는 거지?'라고 하셨다"고 털어놨다. 유재석은 "느낌이 좀 다르다"며 "진영이인 거 알았는데, 이젠 배우상이다"라고 해명했다.진선규에게는 헤어스타일이 잘 어울린다고 칭찬했다. 박진영은 "저보다 더 아이돌처럼 하고 왔다"고 거들었다. 해당 스타일은 유재석이 추천했던 것으로, 진선규는 "그때부터 계속하고 있다"고 밝혔다.화기애애하던 분위기는 드라마 배역을 소개하면서 장난으로 이어졌다. 진선규가 조선총독부의 정무총감 역할을 맡았다고 하자 박진영은 "악랄한 악역이다. 일본인 역할"이라고 설명했다.이를 들은 유재석은 "딱 그럴 것 같았다"고 반응했다. 송은이는 "왜 그렇게 생각했냐. 네가 왜 선규의 국적을"이라며 유재석을 지적했고, 진선규도 "선입견이 있으시네요"라고 맞장구쳐 웃음을 안겼다.두 사람의 극 중 관계가 공개되자 유재석은 또 한 번 당황했다. 진선규와 박진영이 부자지간으로 나온다는 말에 유재석과 비비가 특히 놀란 것. 박진영이 "양자다"라고 덧붙이고 진선규가 "피는 섞이지 않았다"고 설명하자 유재석은 "아~"라며 이해한 듯한 반응을 보였다.진선규는 유재석의 달라진 반응을 놓치지 않고 "또 선입견을 가졌다"고 지적했다. 결국 유재석은 "선규야 미안하다"라고 사과하며 웃음을 더했다.예능 출연을 앞둔 진선규의 긴장감도 전해졌다. 유재석이 과거 다른 예능에서 언급한 기도를 떠올리자 진선규는 "중보기도다. 저랑 엄청 친한 집사님들이 계시는데, 제가 예능 나가면 너무 떨린다고 하니까 아침부터 중보기도를 해주셨다"고 고백했다.비비에게는 팬심을 드러냈다. 진선규는 "만나서 영광이다. '최악의 악'에서 연기 보고 너무 팬이 됐다"고 말했다. 자신이 출연하는 공연에서도 치매에 걸린 할머니에게 '밤양갱'을 불러드리는 장면이 있다며 인연을 소개했다.출신 지역을 두고도 대화가 오갔다. 진선규가 자신과 박진영은 진해 출신이라고 밝히자 창원 출신 비비는 "저희 옛날에 진해를 되게 무서워했다. 진해에서 오토바이 타는 애들 무서워서"라고 말했다. 박진영은 "진해에선 창원이랑 마산이 무섭다고 했다"고 받아쳐 웃음을 자아냈다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr