'미우새' 이호철, 5살에 부모 이혼→생활고…"엄마 2년 동안 안 봤다"

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이미지 크게보기 사진 = SBS '미운 우리 새끼'

'미운 우리 새끼' 이호철이 5살 때 부모의 이혼 이후 겪은 생활고를 떠올렸다.25일 방송된 SBS '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에서는 배정남, 현봉식과 함께 대구를 찾은 이호철의 모습이 담겼다.이호철은 5살 때 부모가 이혼한 뒤 어머니와 지내다 할머니 손에서 자랐다. 어머니는 꼬치 장사를, 할머니는 토마토 농사를 지었다.그는 "쌀이 없으니까 국수 300원어치로 일주일 먹고 그랬다. 저는 30대 중반까지 국수를 안 먹었다. 하도 질려가지고"라고 회상했다. 이어 "할머니에게 크다가 건강이 안 좋아지고 키울 사람이 없어서 엄마가 다시 데리고 왔다"고 설명했다.19살의 이호철은 대학 대신 주물공장으로 향했다. 그는 "엄마 혼자 키우다 보니까 대학을 가겠냐. 엄마가 가라고 해서 간 건데 도저히 못 하겠더라"며 “19살 때 다른 애들은 대학교 어디 가지 그러는데. 하고 싶겠냐”고 토로했다.번 돈의 관리를 두고 어머니와도 부딪혔다. 이호철은 "그때부터 엄마하고 안 좋아졌다. 밥도 안 주고 그랬다"며 "자연스럽게 독립이라기보다 쫓겨났다"고 밝혔다.어머니와의 연락은 명절 정도에 그쳤다. 그는 "그렇게까지 내가 막 엄마를 찾아뵙고 그러지 않았다"며 "옛날에 서운하고 그런 게 많았나보다"고 돌아봤다.이호철은 "엄마랑 안 본지 2년이 넘었다"고 전했다. 그러면서 최근 어머니와 통화하다 건강검진에서 대장 용종이 발견됐다는 소식을 들은 그는 "괜히 걱정되기도 하면서 보고 싶더라"며 배정남, 현봉식에게 도움을 구했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr