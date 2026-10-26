사진=손태영 유튜브

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배우 손태영이 미국에서 6년간 가사도우미 없이 두 자녀를 돌봐왔다고 밝혔다.25일 유튜브 채널 'Mrs.뉴저지 손태영'에는 '손태영 결혼 결심하게 만든 권상우 떡볶이 레시피 최초공개 (초간단,역대급 맛)'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 손태영은 남편 권상우가 알려준 레시피로 떡볶이를 만들었다. 남은 양념에 밥까지 볶아 먹은 그는 파전도 곁들이며 제작진과 식사를 즐겼다. 파전을 어디서 샀느냐는 질문에는 명동칼국수 밀키트라고 답했다.제작진이 "점점 살림은 안 하시나 봐"라고 장난을 치자 손태영은 주말만큼은 집안일의 부담을 줄인다고 설명했다. 그는 "내가 얘기했던 것처럼 주말은 자기가 먹고 싶은 거 먹는다"며 "월에서 금까지는 하고 엄마도 주말에는 쉬어야 한다. 애들도 좋아한다"고 밝혔다.평일에는 직접 아이들의 식사를 챙기지만, 주말에는 각자 원하는 음식을 주문해 먹으며 휴식을 취한다는 것. 손태영은 아이들도 맛있는 음식을 먹을 수 있어 만족한다고 덧붙였다.미국 생활 중 가사도우미의 도움을 받았는지도 공개했다. 제작진이 "뉴저지에는 이모님 쓰는 집은 없냐. 선배가 안 쓰는 거지?"라고 묻자 손태영은 "있겠지. 난 한 번도 안 썼다"고 답했다.그는 아들 룩희에게도 "엄마가 이모님 쓴 적 있어?"라고 물었다. 룩희는 고개를 저으며 가사도우미를 고용한 적이 없다는 엄마의 말을 확인해 줬다.제작진은 "청소, 빨래, 밥 다 혼자 하는 거니까 대단한 거다"라고 감탄했다. 손태영은 "거기에 라이드까지 했다. 6년을 그렇게 한 거지"라며 아이들의 이동까지 직접 책임져 왔다고 털어놨다.주말에 쉬는 이유도 분명했다. 손태영은 "나도 이제 나이가 47살인데 토, 일은 쉬어야 내가 월요일부터 얘네 케어 다 하고 다시 할 수 있다"며 "안 그러면 힘들어서 못 한다"고 솔직하게 말했다.남편이 살림을 맡아줬던 시간도 떠올렸다. 손태영은 "우리 남편은 하라고 하면 잘한다"며 약 2년 전 한국에 방문했을 당시 권상우가 식사 준비와 설거지를 해줬다고 밝혔다. 당시 권상우는 촬영 일정이 없어 부부가 단둘이 지냈다고.손태영은 "정말 푹 쉬다 왔다. 그때가 6년 동안 제일 행복했던 시기였던 것 같다"며 "지금도 남편한테 그때 너무 좋았다고 얘기한다"고 전했다.한편 손태영과 권상우는 지난 2008년 결혼해 아들 룩희와 딸 리호를 두고 있다. 손태영은 자녀 교육을 위해 미국 뉴저지에서 생활하고 있으며, 권상우는 한국과 미국을 오가며 활동 중이다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr