사진=텐아시아DB

사진=SBS '런닝맨'

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'런닝맨' 지예은이 송지효와 지석진의 축가 제안을 거절했다.25일 방송된 SBS 예능 프로그램 '런닝맨'에서는 오는 12월 결혼을 앞둔 지예은과 댄서 바타의 결혼식 라인업이 공개됐다.이날 멤버들은 카페에서 음료와 디저트를 즐기며 오프닝 토크를 나눴다. 유재석은 "예은이가 이제 청첩장이 나왔다. 드디어 청첩장이 나와서 이제 실감이 난다"고 전하며 지예은의 결혼 준비 상황을 언급했다.멤버들의 축하 속에서 뜻밖의 축가 지원자도 등장했다. 유재석은 "지효가 자꾸 자기 축가하면 안 되냐고 한다"면서 "그래서 우리가 말렸다"고 밝혀 웃음을 안겼다. 김종국은 송지효를 향해 "축구해, 축구"라고 받아치며 장난을 쳤다.지석진도 송지효에게 듀엣 무대 제안을 받았다고 털어놨다. 그는 "나는 그냥 툭 던진 말인데, 지효가 자꾸 '밀크쉐이크' 같이 하자고 하더라"며 송지효에게 "할래?"라고 물었다. 송지효는 긍정적인 반응을 보이며 축가 무대에 의욕을 드러냈다.하지만 예비 신부 지예은의 생각은 달랐다. 두 사람의 제안을 듣던 지예은은 "퀄리티 있게 하고 싶다"고 솔직하게 답했다. 결혼식 무대의 완성도를 이유로 축가를 사양한 그의 말에 멤버들은 웃음을 터뜨렸다.실제 결혼식에 나설 멤버들도 공개됐다. 지석진이 유재석에게 "너 사회 보니?"라고 묻자 유재석은 "그렇다"고 답했다. 김종국 역시 축가를 맡는다고 밝혔다. 양세찬이 바타의 공연 여부를 궁금해하자 댄스팀의 참석 소식도 전해졌다. 바타가 소속된 위댐보이즈는 축무를 선보일 예정이다.사회 유재석, 축가 김종국에 위댐보이즈의 공연까지 예고되자 지석진과 송지효의 듀엣 제안은 다시 웃음 소재가 됐다. 김종국은 "이렇게까지 선이 높은데 축가가 들어가는 게 고맙긴 하다"며 지예은의 기준을 언급했다.라인업을 확인한 지석진도 "지효랑 내가 까인 이유가 여기 있구나"라고 말하며 자신의 축가 제안이 거절당한 상황을 받아들였다. 유재석은 "형, 그러지 말고 곧 나은이 생일인데 거기나 와줘"라며 딸의 생일 공연을 제안해 웃음을 더했다.한편 지예은은 동갑내기 댄서 바타와 오는 12월 서울 모처에서 결혼식을 올린다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr