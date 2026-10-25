이미지 크게보기 사진 = KBS2TV '사장님 귀는 당나귀 귀'

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'사장님 귀는 당나귀 귀' 전현무가 아나운서 시절 처음 받은 악플을 떠올렸다.전현무는 25일 방송된 KBS 2TV '사장님 귀는 당나귀 귀'(이하 '사당귀')에서 KBS 후배 아나운서 김진웅, 이상철과 함께 하는 모습이 그려졌다.김진웅은 생방송 실수 이후 위축됐다는 고민을 꺼냈다. 전현무는 자신도 같은 경험이 있다며 "최초로 받은 악플이 유두도 비호감이라는 거였다"고 토로했다.그는 “(당시) 옷이 없어 주는 대로 입었다. 테이프 붙이면 더 커졌고 니플패치가 없었다”고 회상했다. 이어 “'제3의 눈'이라는 예쁜 표현도 없어 그냥 비호감, 꼴 보기 싫다고 하더라”고 덧붙였다.전현무는 제거 수술까지 알아봤다. 하지만 출혈이 심해 의사가 권하지 않았다는 답을 들었다고 전했다.김숙이 "얼마나 놀랐으면 수술까지"라며 놀라자, 전현무는 댓글 대부분이 같은 내용이었다며 "모르는 사람한테 욕을 처음 먹은 거라, 그땐 잘라야겠단 생각까지 했다"고 당시 속내를 드러냈다.한편, 전현무는 이날 방송에서 인터넷 강의를 들으며 1년 만에 한국어교원 2급 자격증을 취득했다고 알렸다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr