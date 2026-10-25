이미지 크게보기 배우 윤미라(75)가 혼자 사는 일상을 전했다 / 사진 = SBS '미운 우리 새끼'

이미지 크게보기 사진 = SBS '미운 우리 새끼'

이미지 크게보기 배우 윤미라(75)가 혼자 사는 일상을 전했다 / 사진 = SBS '미운 우리 새끼'

'미운 우리 새끼' 윤미라(75)가 호텔 조식을 즐기는 싱글 일상을 전했다.25일 방송된 SBS '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에서는 1969년 데뷔 후 결혼하지 않고 혼자 사는 윤미라의 하루가 담겼다.윤미라는 이날 한강과 남산이 내려다보이는 집을 공개했다. 집에는 명품으로 가득 찬 옷방만 3개가 있어 눈길을 끌었다.윤미라는 동생과 함께 호텔을 찾아 아침 식사를 했다. 그는 "혼자 사는 사람들은 집에서 뭘 해먹는 것이 쉽지 않다. 그러니까 그냥 사과 한 쪽 이렇게 대강 먹는 것이다"라고 말했다.윤미라는 "마음이 꿀꿀할 때 '내일 아침 호텔에 가서 조식 먹어야지' 하고 좋아하는 사람들한테 전화해서 같이 가자고 하는 것이다"라며 호텔 조식을 찾는 이유를 설명했다.동생과의 대화는 결혼으로 이어졌다. 윤미라는 "결혼 안 한 것에 대해 후회는 없다. 다만 마음속에 허전한 건 있다"고 밝혔다.그는 "나도 포기하진 않았다. 앞으로 짝이 있겠지"라고 말을 이었다. 이어 “5살 연상 넘어가는 건 싫다”고 선을 긋더니, 곧 "지금 4살 연상이면 안 된다. 오히려 4살 연하여야 한다"고 정정했다.앞서 이날 아침, 스킨케어를 마친 윤미라는 곧바로 주방으로 가 냉장고 문을 열었다. 깔끔하게 정리된 반찬통 사이에서 그는 반찬통 2개를 집어 들었다.아일랜드 식탁에서 반찬통을 연 윤미라는 "변했네 변했어"라며 "내 동생이 준 반찬인데 아깝다"고 아쉬움을 내비쳤다. 싱크대로 가 음식물을 버리던 그는 "식구가 없으니 늘 반찬을 많이 버리게 된다"고 토로했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr