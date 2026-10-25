이미주가 중3들의 당찬 도전에 뭉클함을 표했다./사진제공=SBS

이미주가 중3들의 당찬 도전에 뭉클함을 표했다./사진제공=SBS

'직업계고 출신' 이미주가 전교 1등 학생이 인문계고 대신 직업계고를 선택한 사연에 눈물을 보였다.25일 방송된 SBS '다시 쓰는 성공 방정식 - 영크크는 출근 중'은 성적과 학벌 대신 적성과 실무 역량으로 꿈을 이룬 청년들의 이야기를 다뤘다.직업계고에서 실력을 키워 실리콘밸리 기업에 취업한 두 청년은 "학교가 현장에 즉시 투입 가능한 인력으로 만들어줬다"고 입을 모았다. 중3 때부터 개발자를 꿈꾸며 마이스터고에 진학한 청년은 고교 시절 대형 프로젝트 대회 상을 휩쓸었고, 또 다른 청년은 AI 시대를 내다보고 진학해 실리콘밸리 진출 목표를 이뤘다. 이를 지켜본 이상엽은 "굉장히 멋있고 존경스럽다"고 감탄했다.진로 갈림길에 선 중학교 3학년 학생들의 사연도 소개됐다. 인문계고와 반도체고 사이에서 고민하는 전교 1등 학생은 대학 졸업 후 취업에 어려움을 겪는 사촌 누나를 보며 직업계고 진학을 고려하게 됐다고 털어놨다. 삼성전자 입사가 목표인 이 학생은 반도체고 졸업 후 삼성전자에 재직 중인 선배를 만나 구체적인 조언을 구했다. 주도적으로 진로를 탐색하는 모습에 소슬지는 "30대가 돼도 나 자신을 모르는 분들이 많다. 저 정도면 그 선택을 믿어줘야 한다"고 지지했다.셰프를 꿈꾸며 조리고 진학을 위해 부모를 설득 중인 학생의 사연도 이어졌다. 이 학생은 주말마다 포항에서 대구 요리학원을 오가며 밤늦게까지 연습에 매진했다. 대학 진학을 권유하는 부모의 걱정에도 햄버거 다이닝을 운영 중인 조리고 출신 전명호 셰프를 만나 현장의 조언을 들었다. 전명호 셰프는 "남들보다 먼저 시작하면 이뤄낼 수 있는 것들이 많다"고 격려했다. 문세윤은 전명호 셰프에게 "저렇게 잘생길 필요가 있냐"고 농담을 던져 분위기를 풀었다.학생들의 도전을 지켜본 이미주는 "꿈을 가지고 열심히 한다는 것 자체가 눈물 버튼이었다. 모두 잘됐으면 좋겠다"며 울컥한 심경을 밝혔다. 첫째 딸이 중학교 3학년인 문세윤은 스스로 길을 찾아가는 학생들의 모습에 놀라며 "우리 딸도 어떤 생각을 갖고 꿈에 도전하고 있는지 진지하게 물어봐야겠다"고 덧붙였다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr