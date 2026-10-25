배우 서현우가 티빙 '로또 1등도 출근합니다'에서 양준호 역을 맡아 열연을 펼쳤다. / 사진제공=저스트엔터테인먼트

티빙·tvN '로또 1등도 출근합니다'에서 양준호 대리 역을 맡은 배우 서현우. / 사진=티빙 제공

배우 서현우가 티빙 '로또 1등도 출근합니다'에서 양준호 역을 맡아 열연을 펼쳤다. / 사진제공=저스트엔터테인먼트

배우 서현우가 '로또 1등도 출근합니다'의 대본을 처음 읽고 남성 중심의 이야기일까 우려했다고 밝혔다.서현우는 23일 서울 논현동의 한 카페에서 열린 인터뷰를 통해 티빙·tvN 드라마 '로또 1등도 출근합니다'(이하 '로또1등')에 관한 이야기를 취재진과 나눴다. 최근 종영한 '로또1등'은 로또 1등에 당첨된 뒤에도 회사에 다니는 팀장 공은태(이준혁 분)와 동료들의 이야기를 그린 오피스 드라마다. 서현우는 극 중 공은태와 갈등을 겪다가 관계를 회복하고 든든한 동료로 거듭나는 양준호 대리 역을 맡았다.서현우는 초반 대본을 접했을 때 걱정이 있었다고 밝혔다. 그는 "처음에는 서사가 너무 남성 중심으로 흘러가는 게 아닐까 우려했다. 남자 사원들만의 이야기가 아니라 성별과 관계없이 많은 사람이 공감할 수 있는 오피스 물이었으면 좋겠다는 바람이 있었다"고 말했다. 이어 "4부까지 읽었을 때는 느와르 같은 분위기도 느껴졌다. '강릉'을 연출한 감독님의 색깔인가 싶었다"며 "하지만 10부까지 다 읽고 나니 괜한 걱정이었다는 생각이 들었다"고 덧붙였다.앞서 서현우는 '착한 여자 부세미'와 '아너' 등 여성 서사극에 연달아 출연했다. 그는 작품을 선택할 때 주인공의 성별보다 캐릭터 자체에 주목한다고 밝혔다. 서현우는 "남성 중심인지 여성 중심인지보다 캐릭터를 많이 본다. 이 인물이 상대에게 어떤 영향을 주고, 그 방식이 어떨지를 고민한다"고 설명했다.연기 난이도 역시 중요한 선택 기준이다. 서현우는 "점점 어려운 역할을 선호하게 되는 것 같다. 익숙한 역할만 계속하면 배우로서 성장이 멈출 것 같다"며 "'착한 여자 부세미'의 이돈과 '아너'의 박재열도 처음에는 어렵게 느껴졌다"고 털어놨다. 이어 "어려운 캐릭터를 해결해 내면서 많이 배우고 성장하고 싶다. 그런 마음으로 작품을 선택하다 보니 자연스럽게 두 작품에 출연하게 됐다"고 말했다. 새로운 역할에 도전하는 과정을 '도장 깨기'에 비유하며 즐거움을 표현하기도 했다.'로또1등'의 원작 웹소설을 일부러 읽지 않았다고 밝혔다. 서현우는 "원작을 볼지 고민했지만, 감독님과 이야기를 나눈 뒤 보지 않기로 했다. 각색이 많이 이뤄질 거라고 생각했기 때문"이라고 설명했다. 윤영빈 감독과의 첫 만남에서는 해프닝도 있었다. 그는 "나는 4부까지 대본을 전달받았는데, 감독님은 10부까지 모두 읽은 줄 알고 계셨다. 서로 다른 이야기를 하다 보니 미팅이 20분 만에 끝났다"며 "이후 10부까지 읽고 감독님께 재미있는 작업이 될 것 같다고 말씀드렸다"고 회상했다.서현우는 양준호를 단순히 상사에게 반항하는 인물로 표현하지 않으려 했다. 그는 "양준호는 대인관계나 업무 능력에 문제가 있는 사람이 아니다. 불만의 대상이 조직 전체가 아니라 팀장 한 사람에게 집중돼 있다"며 "팀장을 대할 때 무례하게 굴기보다는 냉정하게 대하는 것이다. 마냥 나쁜 사람보다 토라지거나 삐친 사람처럼 보이고 싶었다"고 설명했다. 이러한 해석에는 공은태와의 관계 회복을 고려한 의도가 담겼다. 서현우는 "상대를 응징하거나 복수하려는 마음이었다면 다시 한 팀이 되기 어려웠을 것이다. 삐친 정도의 감정이어야 관계를 회복할 수 있다고 생각했다"고 말했다.양준호가 팀장에게 냉담했던 이유로는 소속감을 꼽았다. 그는 "양준호에게는 일터에서 가족 같은 분위기와 소속감을 느끼는 게 중요했을 것이다. 그 부분이 채워지지 않아 토라져 있었던 것 같다"며 "진급에서 누락되고 자신보다 어린 상사가 생겼을 때도 본인의 업무 능력에 자신이 있었기 때문에 그렇게 행동할 수 있었을 것"이라고 분석했다.서현우는 양준호가 이직까지 고민했을 가능성도 언급했다. 그는 "고깃집 장면에서 사직서를 내겠다고 말하는데, 그날의 모멸감 때문이 아니라 이전부터 회사를 떠날 생각을 했던 것 같다"며 "하지만 소속감에 대한 문제가 해결되면 누구보다 든든한 지원군이 될 수 있는 인물이라고 봤다"고 전했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr