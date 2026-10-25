그룹 클릭비 출신 김상혁이 9살 연하 유채련과 손을 잡으며 관계를 한 단계 발전시켰다. 2020년 결혼 1년 만에 이혼 소식을 전했던 그는 새로운 인연을 향해 적극적으로 다가가는 모습을 보였다.
지난 23일 방송된 채널A '신랑수업2'에서는 김상혁이 앞선 3대3 미팅에서 최종 커플이 된 유채련과 첫 정식 데이트를 즐기는 모습이 그려졌다.
김상혁은 미팅 이후 유채련과 사적으로 만나 식사한 적이 있다고 밝혔다. 이날은 유채련이 남자다운 스타일을 좋아한다는 사실을 고려해 검은색 가죽 재킷을 입고 등장했다. 또 "채련 씨 어머님 드시라고 직접 줄을 서서 사 왔다"며 찹쌀떡을 선물했다. 유채련은 어머니에게 전화를 걸어 김상혁을 바꿔줬다. 김상혁은 "어떻게 따님을 이렇게 예쁘게 키우셨어요?"라며 인사를 건넸다. 두 사람은 대화를 나누던 중 말을 놓기로 했다. 김상혁은 "네가 운영하는 건강식품 판매숍이 우리 집 근처라, 오갈 때마다 네 생각이 난다. 나한테 불리하다"며 호감을 표현했다. 유채련 역시 "저도 오빠의 인생 영화인 '서유기'를 찾아봤다"고 화답했다. 이어 "요즘 제 SNS 알고리즘은 클릭비가 장악했다"고 덧붙였다.
두 사람은 L타워 전망대를 방문했다. 김상혁은 남자다운 모습을 보여주려 했지만, 투명한 유리 바닥 앞에서는 오히려 유채련의 팔을 붙잡으며 겁을 내 웃음을 자아냈다. 전망대에서 내려온 뒤에는 아이스크림을 나눠 먹고 네 컷 사진을 촬영하며 시간을 보냈다. 이어 방문한 타로 카페에서는 연애와 결혼에 관한 이야기가 오갔다. 김상혁이 남녀가 끌어안고 있는 카드를 뽑자 타로술사는 "스킨십 진도를 서둘러야겠다. 뽀뽀를 시도해보라"고 조언했다. 또 다른 카드에 관해서는 "외롭게 살아오다가 유채련을 만나 행복하다는 의미"라고 풀이했다. 이에 김상혁은 "사실 강수지 선배님의 노래 '흩어진 나날들' 가사처럼 살아왔는데, 유채련이 내 마음의 등불이 되어준 느낌"이라고 속마음을 전했다. 두 사람의 사주를 살펴본 타로술사는 서로에게 필요한 것을 줄 수 있는 상생의 조합이라고 설명했다. 특히 유채련에게 "나이 차가 있거나 '돌싱'인 사람과도 잘 맞는다"며 결혼 후 다자녀 출산 가능성까지 언급했다.
데이트 마지막 장소는 석촌호수였다. 김상혁은 유채련의 소지품을 대신 들어준 뒤 "손잡아도 되냐?"고 물었다. 유채련이 미소와 함께 손을 내밀면서 두 사람은 처음으로 손을 잡았다. 김상혁은 이후 "결혼까지 파이팅 있게 다가갈 생각"이라며 관계 발전에 대한 의지를 밝혔다.
이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr
지난 23일 방송된 채널A '신랑수업2'에서는 김상혁이 앞선 3대3 미팅에서 최종 커플이 된 유채련과 첫 정식 데이트를 즐기는 모습이 그려졌다.
김상혁은 미팅 이후 유채련과 사적으로 만나 식사한 적이 있다고 밝혔다. 이날은 유채련이 남자다운 스타일을 좋아한다는 사실을 고려해 검은색 가죽 재킷을 입고 등장했다. 또 "채련 씨 어머님 드시라고 직접 줄을 서서 사 왔다"며 찹쌀떡을 선물했다. 유채련은 어머니에게 전화를 걸어 김상혁을 바꿔줬다. 김상혁은 "어떻게 따님을 이렇게 예쁘게 키우셨어요?"라며 인사를 건넸다. 두 사람은 대화를 나누던 중 말을 놓기로 했다. 김상혁은 "네가 운영하는 건강식품 판매숍이 우리 집 근처라, 오갈 때마다 네 생각이 난다. 나한테 불리하다"며 호감을 표현했다. 유채련 역시 "저도 오빠의 인생 영화인 '서유기'를 찾아봤다"고 화답했다. 이어 "요즘 제 SNS 알고리즘은 클릭비가 장악했다"고 덧붙였다.
두 사람은 L타워 전망대를 방문했다. 김상혁은 남자다운 모습을 보여주려 했지만, 투명한 유리 바닥 앞에서는 오히려 유채련의 팔을 붙잡으며 겁을 내 웃음을 자아냈다. 전망대에서 내려온 뒤에는 아이스크림을 나눠 먹고 네 컷 사진을 촬영하며 시간을 보냈다. 이어 방문한 타로 카페에서는 연애와 결혼에 관한 이야기가 오갔다. 김상혁이 남녀가 끌어안고 있는 카드를 뽑자 타로술사는 "스킨십 진도를 서둘러야겠다. 뽀뽀를 시도해보라"고 조언했다. 또 다른 카드에 관해서는 "외롭게 살아오다가 유채련을 만나 행복하다는 의미"라고 풀이했다. 이에 김상혁은 "사실 강수지 선배님의 노래 '흩어진 나날들' 가사처럼 살아왔는데, 유채련이 내 마음의 등불이 되어준 느낌"이라고 속마음을 전했다. 두 사람의 사주를 살펴본 타로술사는 서로에게 필요한 것을 줄 수 있는 상생의 조합이라고 설명했다. 특히 유채련에게 "나이 차가 있거나 '돌싱'인 사람과도 잘 맞는다"며 결혼 후 다자녀 출산 가능성까지 언급했다.
데이트 마지막 장소는 석촌호수였다. 김상혁은 유채련의 소지품을 대신 들어준 뒤 "손잡아도 되냐?"고 물었다. 유채련이 미소와 함께 손을 내밀면서 두 사람은 처음으로 손을 잡았다. 김상혁은 이후 "결혼까지 파이팅 있게 다가갈 생각"이라며 관계 발전에 대한 의지를 밝혔다.
이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr
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