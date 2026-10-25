사진 = 변우석 인스타그램

사진 = 변우석 인스타그램

사진 = 변우석 인스타그램

사진 = 변우석 인스타그램

배우 변우석이 올블랙 스타일링으로 강렬한 근황을 공개했다.변우석은 최근 자신의 인스타그램에 "성진우석🖤"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 변우석은 검은색 터틀넥에 광택이 도는 가죽 재킷을 걸치고 옆쪽을 바라보고 있다. 이마 위로 자연스럽게 내려온 검은 머리카락과 날렵한 턱선이 어우러져 시크한 분위기를 자아낸다. 어두운 배경 속에서도 조명을 받은 또렷한 이목구비와 차분한 표정이 눈길을 끈다.이어진 사진에서 변우석은 몸을 옆으로 돌린 채 고개를 살짝 숙이고 있다. 한쪽 손을 턱 가까이 올린 모습으로 손가락에 낀 반지와 소매 아래로 드러난 밝은 색상의 옷이 검은 의상과 대비를 이룬다. 옆얼굴을 따라 떨어지는 짧은 머리카락과 넓은 어깨를 감싼 가죽 재킷이 남성적인 분위기를 더한다.또 다른 사진에서 변우석은 검은색 천막을 배경으로 태블릿을 양손에 들고 화면을 내려다보고 있다. 단정하게 정돈된 헤어스타일과 검은 터틀넥, 가죽 재킷이 어우러진 가운데 집중한 듯한 표정이 돋보인다. 한 손에 초록색 포장지를 함께 쥔 자연스러운 모습도 포착됐다.마지막 사진에서 변우석은 야외에서 분홍색 휴대전화를 앞으로 뻗어 셀카를 촬영하고 있다. 검은색 재킷과 터틀넥을 그대로 착용한 채 카메라를 향해 은은하게 미소 짓고 있으며, 한 손을 바지 주머니에 넣은 여유로운 자세가 눈길을 끈다. 뒤편으로 많은 사람이 모인 야외 행사장 풍경이 펼쳐져 있어 앞선 사진들과는 다른 분위기를 보여준다.변우석이 언급한 '성진우'는 넷플릭스 시리즈 '나 혼자만 레벨업'에서 맡은 주인공 이름이다. 변우석은 현재 넷플릭스 시리즈 '나 혼자만 레벨업' 촬영을 이어가고 있으며 향후 성진우 역으로 전 세계 시청자들과 만날 예정이다.한편 변우석은 1991년생으로 35세이며 넷플릭스 새 오리지널 시리즈 '나 혼자만 레벨업' 촬영에 한창이다. '나 혼자만 레벨업'은 게이트 너머 몬스터로부터 현실 세계를 지키는 '헌터' 중에서도 최약체로 불리는 'E급 헌터' 성진우가 죽음의 위기 속에서 각성해 세상을 구할 '최강 헌터'로 레벨업하는 이야기를 담은 액션 판타지물이다. 글로벌 흥행을 기록한 동명의 인기 웹소설을 원작으로 한다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr