김범수가 연애에 기대감을 보였다./사진제공=SBS

김범수가 연애에 기대감을 보였다./사진제공=SBS

김범수(47)가 2세 사진을 보고 눈을 반짝인다.25일 오후 9시 방송되는 SBS 예능 ‘미운 우리 새끼’(이하 ‘미우새’)에서는 결혼 15년 만에 결혼식을 올린 화제의 ‘세 아이 아빠’ KCM과 김범수의 특별한 만남이 공개된다.최근 김범수는 노래 스승과 제자로 만나 오랜 인연을 이어온 후배 KCM을 만났다. KCM은 김범수에 대해 “인생에서 가장 큰 뿌리가 되어준 형”이라며 애정을 보였고, 김범수도 좋지 못한 목 상태와 트라우마를 딛고 KCM의 결혼식에 축가를 불러주기로 결심했다고 밝혔다.김범수는 ‘신의 보컬’ 이라는 수식어에 걸맞게 이병헌-이민정, 현빈-손예진, 지성-이보영 부부 등 톱스타 부부들의 축가를 불러 늘 화제를 일으킨 바 있다. 이날 방송에서는 절친 KCM만을 위해 김범수가 준비한 선곡 메들리부터 결혼식 당일 신랑 KCM을 눈물짓게 한 축가 현장까지 모두 공개된다.‘세 아이의 아빠’ KCM의 딸 자랑에 김범수는 부러움을 표했다. 김범수를 위해 KCM은 AI로 만든 김범수의 2세 사진을 공개했다. 사진을 확인한 김범수는 “이런 딸 있으면 밖에도 안 나갈 것 같다”라며 눈을 반짝였고, 스튜디오 또한 “세상에!”, “너무 예쁘다”라며 발칵 뒤집어졌다.솔로인 김범수를 위해 ‘연예계 살아있는 오작교’ 브라운아이드걸스 제아에게 소개팅을 부탁했다는 KCM은 곧바로 전화 연결을 시도했다. 제아는 “몇 명 떠오르는 사람이 있다”라고 해 모두의 기대감을 끌어올렸다. 김범수 역시 “(연애 감정이) 지하 천 미터에 있었는데 확 올라온다”라며 큰 기대감을 비침과 동시에 아주 솔직한 이상형을 털어놨다. 이후 김범수는 KCM을 데리고 처음 보는 의문의 장소에 데려가 스튜디오를 경악하게 만들었다고 해 기대를 모은다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr