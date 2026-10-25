정지선이 오버쿡 된 딤섬을 폐기했다./사진제공=KBS

정지선이 오버쿡 된 딤섬을 폐기했다./사진제공=KBS

정지선이 뉴욕 스타 셰프 심성철과의 특급 컬래버레이션 도중 살벌한 분노를 폭발시킨다.25일 방송되는 KBS2 예능 ‘사장님 귀는 당나귀 귀’(이하 ‘사당귀’)에서는 ‘중식 여왕’ 정지선과 뉴욕 맨해튼에서 무려 7개 매장을 운영 중인 미쉐린 스타 셰프 심성철의 협업 현장이 공개된다.정지선의 시그니처 중식과 심성철의 한식·양식이 어우러진 특별한 메뉴를 선보이기 위해 양측 직원 27명이 총출동, 무려 400인분의 요리를 준비한다. 심성철 셰프가 “3일 동안 잠을 못 잤다”고 고백할 만큼 준비 과정부터 만만치 않았던 가운데, 두 셰프는 시작부터 팽팽한 긴장감을 자아낸다.전석 매진으로 400명의 손님이 몰려든 가운데 정지선에게 예상치 못한 위기가 찾아온다. ‘딤섬의 여왕’다운 회심의 메뉴인 ‘스페셜 3색 딤섬’을 준비하던 중 딤섬이 오버쿡되는 상황이 발생하는 것. 정지선은 “매니저가 소리 지르지 말아 달라고 부탁해 참으려 했는데, 갑자기 화가 난다”며 감정을 감추지 못한다. 결국 오버쿡된 딤섬을 가차 없이 폐기하고 재조리에 나서며 주방에 긴장감을 더한다.‘사당귀’ 식구들도 협업 현장을 찾아 지원사격에 나선다. 전현무와 김숙은 요리를 맛보며 연신 감탄하면서도 정지선을 향해 짓궂은 컴플레인을 건넨다. 이에 정지선은 “전현무와 김숙이 있던 테이블이 제일 까다롭다”며 혀를 내두른다.전현무가 직접 그린 정지선의 초상화도 전격 공개된다. 전현무가 정지선에게 밤새 공들여 그린 그림을 깜짝 선물하는 것. 시그니처인 짙은 아이라인까지 완벽하게 구현해낸 싱크로율 100%의 초상화를 선물로 받은 정지선은 “실제로 대만 매장에 그림을 걸어두었다”고 밝힌다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr