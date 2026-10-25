이경규가 공식 행사에 참석했다. / 사진=텐아시아DB

김영철이 라디오 진행 10주년을 맞아 가장 기억에 남는 게스트로 이경규를 꼽았다. / 사진제공=미스틱

김영철이 라디오 진행 10주년을 맞아 가장 기억에 남는 게스트로 이경규를 꼽았다. / 사진제공=미스틱

김영철이 라디오 진행 10주년을 맞아 가장 기억에 남는 게스트로 이경규를 꼽았다. 그는 노래가 나오는 도중에도 이야기를 멈추지 않았던 이경규의 돌발 행동을 떠올리며 당시 상황을 전했다.SBS 파워FM '김영철의 파워FM'은 24일 방송 10주년을 맞았다. 2016년 10월 24일 첫 방송을 시작한 김영철은 매일 오전 7시부터 9시까지 청취자들의 출근길을 책임지고 있다.김영철은 10주년을 맞아 진행된 인터뷰에서 "첫 방송 하루 전날인 2016년 10월 23일이 생각난다"고 밝혔다. 그는 "설렘도 있었고, 벅찬 마음도 있었고, '진짜 잘 해낼 수 있을까' 하는 긴장도 있었다"며 "10주년을 맞이할 수 있다는 게 너무너무 기쁘고, 뭔가 더 대단한 일로 가기 전에 1단계를 통과한 느낌"이라고 소감을 전했다.첫 1주년 방송에서 눈물을 흘렸던 기억도 꺼냈다. 당시 게스트였던 김원효와 심진화가 축하 인사를 건넸고, 눈시울이 붉어진 심진화의 모습을 보자 김영철도 울컥했다고. 그는 "그때 김원효 씨가 '1주년 때 이렇게 울면 2주년에는 오열할 겁니까?'라고 했던 기억이 난다"며 웃었다.지난 10년간 출연한 수많은 게스트 중 가장 인상 깊었던 인물로는 이경규를 언급했다. 김영철은 "지금까지 거의 다섯 번이나 출연해 주셨다"며 "처음에는 제가 정말 부탁드려서 나와주셨는데, 이후에는 '야! 내 책이 나왔어. 네 라디오를 나가야겠어'라면서 먼저 출연하겠다고 말씀해 주시기도 했다"고 회상했다.이경규가 방송 도중 보여준 돌발 행동을 소개했다. 김영철이 차태현의 '이차선 다리'를 선곡하자 이경규는 "야! 노래 나오기 전에 내 얘기를 들어봐"라며 영화 '복면달호'에 관한 이야기를 시작했다고 한다. 김영철은 "이미 노래가 나오고 있는데도 '영철아, 들어봐!' 하시면서 영화 이야기를 계속하셨다"며 "3분짜리 노래가 나오는 내내 에피소드를 이야기하시는데 밖에서 PD님들이 웃느라 쓰러지고 난리가 났다"고 설명했다.노래가 끝난 뒤에도 이경규의 반응은 예상 밖이었다. 김영철이 "자, 여러분. '복면달호' 얘기하면서 노래가 다 끝났습니다"라고 말하자 이경규는 "노래가 다 끝났어? 그럼 어떡해? 노래 언제 들어?"라고 되물었다는 것이다.김영철은 이경규를 향해 "정말 예능 천재"라며 "후배야, 방송은 이렇게 하는 거란다'라는 걸 보여주신 것 같다"고 존경심을 표했다. 이어 방송에서 "오늘도 화 많이 내주세요"라고 요청하자 이경규가 "화는 지금도 나 있어! 너 때문에!"라고 답했던 일화도 덧붙였다.라디오를 통해 40대부터 50대까지의 시간을 보낸 김영철은 앞으로도 DJ 활동을 이어가겠다는 의지를 밝혔다. 그는 "저의 또 다른 목표는 20주년이다. 20주년까지는 한번 해보고 싶다"며 "그때까지 해보고 더 할 수 있는 체력이 된다면 30주년 고고고 해보겠다"고 말했다. 이어 "10주년 마무리 잘했으니까 10년 더 멋지게 달려보겠다. 20주년 때 우리 철가루들과 또 어떤 이야기를 나누게 될지 기대된다"며 청취자들에게 고마움을 전했다.'김영철의 파워FM'은 매일 오전 7시부터 9시까지 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr