사진 = 신민아 인스타그램

사진 = 신민아 인스타그램

사진 = 신민아 인스타그램

사진 = 신민아 인스타그램

배우 신민아가 강렬한 가죽 패션과 우아한 버건디 스타일링으로 색다른 매력을 선보였다.신민아는 최근 자신의 인스타그램에 다양한 이모지를 담은 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 신민아는 검은색 가죽 의상을 입고 상체를 앞으로 숙인 채 카메라를 올려다보고 있다. 금색 지퍼와 단추가 돋보이는 의상에 은색 목걸이를 매치했으며, 길게 늘어뜨린 검은 머리와 살짝 올라간 입꼬리가 시크하면서도 사랑스러운 분위기를 자아낸다.이어진 사진에서 신민아는 고개를 옆으로 돌린 채 위쪽을 바라보고 있다. 긴 머리카락이 어깨 앞으로 자연스럽게 흘러내린 가운데 가죽 의상 위에 놓인 나비 장식이 눈길을 끈다. 은은한 광택이 도는 피부와 또렷한 옆모습이 어우러져 세련된 매력을 드러낸다.또 다른 사진에서 신민아는 짙은 버건디 색상의 의상으로 분위기를 바꿨다. 긴 머리를 자연스럽게 늘어뜨린 채 립스틱을 입술에 가져다 대고 카메라를 응시하고 있다. 붉은색 네일과 손가락에 착용한 반지가 버건디 의상과 조화를 이루며 한층 고혹적인 분위기를 완성했다.마지막 사진에서 신민아는 버건디 의상을 입고 바닥에 무릎을 꿇은 채 옆에 놓인 모니터를 바라보고 있다. 한쪽 무릎을 세우고 손을 다리 위에 올린 자연스러운 자세가 돋보이며 어깨 아래로 풍성하게 내려오는 긴 머리카락이 우아한 실루엣을 더한다.한편 신민아는 디즈니+ '재혼 황후' 공개를 앞두고 있으며 새 드라마 '수목금' 촬영을 비롯한 연기 활동을 이어가고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr