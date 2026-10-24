배우 신민아가 강렬한 가죽 패션과 우아한 버건디 스타일링으로 색다른 매력을 선보였다.
신민아는 최근 자신의 인스타그램에 다양한 이모지를 담은 멘트를 남기며 사진을 올렸다.
공개된 사진 속 신민아는 검은색 가죽 의상을 입고 상체를 앞으로 숙인 채 카메라를 올려다보고 있다. 금색 지퍼와 단추가 돋보이는 의상에 은색 목걸이를 매치했으며, 길게 늘어뜨린 검은 머리와 살짝 올라간 입꼬리가 시크하면서도 사랑스러운 분위기를 자아낸다. 이어진 사진에서 신민아는 고개를 옆으로 돌린 채 위쪽을 바라보고 있다. 긴 머리카락이 어깨 앞으로 자연스럽게 흘러내린 가운데 가죽 의상 위에 놓인 나비 장식이 눈길을 끈다. 은은한 광택이 도는 피부와 또렷한 옆모습이 어우러져 세련된 매력을 드러낸다. 또 다른 사진에서 신민아는 짙은 버건디 색상의 의상으로 분위기를 바꿨다. 긴 머리를 자연스럽게 늘어뜨린 채 립스틱을 입술에 가져다 대고 카메라를 응시하고 있다. 붉은색 네일과 손가락에 착용한 반지가 버건디 의상과 조화를 이루며 한층 고혹적인 분위기를 완성했다. 마지막 사진에서 신민아는 버건디 의상을 입고 바닥에 무릎을 꿇은 채 옆에 놓인 모니터를 바라보고 있다. 한쪽 무릎을 세우고 손을 다리 위에 올린 자연스러운 자세가 돋보이며 어깨 아래로 풍성하게 내려오는 긴 머리카락이 우아한 실루엣을 더한다.
한편 신민아는 디즈니+ '재혼 황후' 공개를 앞두고 있으며 새 드라마 '수목금' 촬영을 비롯한 연기 활동을 이어가고 있다.
임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr
신민아는 최근 자신의 인스타그램에 다양한 이모지를 담은 멘트를 남기며 사진을 올렸다.
공개된 사진 속 신민아는 검은색 가죽 의상을 입고 상체를 앞으로 숙인 채 카메라를 올려다보고 있다. 금색 지퍼와 단추가 돋보이는 의상에 은색 목걸이를 매치했으며, 길게 늘어뜨린 검은 머리와 살짝 올라간 입꼬리가 시크하면서도 사랑스러운 분위기를 자아낸다. 이어진 사진에서 신민아는 고개를 옆으로 돌린 채 위쪽을 바라보고 있다. 긴 머리카락이 어깨 앞으로 자연스럽게 흘러내린 가운데 가죽 의상 위에 놓인 나비 장식이 눈길을 끈다. 은은한 광택이 도는 피부와 또렷한 옆모습이 어우러져 세련된 매력을 드러낸다. 또 다른 사진에서 신민아는 짙은 버건디 색상의 의상으로 분위기를 바꿨다. 긴 머리를 자연스럽게 늘어뜨린 채 립스틱을 입술에 가져다 대고 카메라를 응시하고 있다. 붉은색 네일과 손가락에 착용한 반지가 버건디 의상과 조화를 이루며 한층 고혹적인 분위기를 완성했다. 마지막 사진에서 신민아는 버건디 의상을 입고 바닥에 무릎을 꿇은 채 옆에 놓인 모니터를 바라보고 있다. 한쪽 무릎을 세우고 손을 다리 위에 올린 자연스러운 자세가 돋보이며 어깨 아래로 풍성하게 내려오는 긴 머리카락이 우아한 실루엣을 더한다.
한편 신민아는 디즈니+ '재혼 황후' 공개를 앞두고 있으며 새 드라마 '수목금' 촬영을 비롯한 연기 활동을 이어가고 있다.
임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr
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