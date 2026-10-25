김요한과 오연희의 결혼 가능성에 관심이 쏠리고 있다. / 사진제공=채널A

김요한과 오연희의 결혼 가능성에 관심이 쏠리고 있다. / 사진제공=채널A

김요한과 오연희의 결혼 가능성에 관심이 쏠리고 있다. / 사진제공=채널A

솔비와 이규한이 연애 예능을 통해 만나 결혼을 약속한 가운데, 김요한과 오연희도 결혼 가능성으로 주목받고 있다. 두 사람의 궁합을 본 역술가가 내년을 결혼 적기로 꼽자, 방송에는 "4월 요한이 장가갑니다"라는 자막까지 등장했다.지난 23일 방송된 채널A '신랑수업2'에서는 김요한과 오연희가 숯가마 찜질방에서 데이트를 즐기는 모습이 그려졌다. 김요한은 평소 자주 찾는 장소라며 오연희를 숯가마 찜질방으로 안내했다. 그는 "평소 숯가마를 좋아해 전국 팔도를 다녔는데, 이곳에 오면 내가 '영계'다"라고 농담을 건넸다. 이어 "부부에게 시너지 효과가 중요해서 궁합이 어떨지 궁금하다"며 역술가를 만나자고 제안했다.두 사람은 궁합을 보기 전 불가마에서 시간을 보내며 서로의 가족에 관한 이야기를 나눴다. 오연희는 "최근에 가족과 베트남 여행을 갔는데, 여행 내내 요한 오빠 얘기를 많이 했다. 어머니가 오빠에 대해 많이 물으셨다"고 전했다. 이에 김요한은 "다음번엔 패키지로 나를 데려가라. 여행 계획도 내가 다 짜고 요리도 해주겠다"며 적극적인 태도를 보였다.역술가는 두 사람의 궁합을 긍정적으로 풀이했다. 그는 "김요한은 아내를 잘 얻어, 부인이 재물운을 가져다주는 사주"라며 "둘이 아주 잘 만났다. 천생연분!"이라고 말했다. 다만 오연희가 김요한에게 강한 어조로 말하면 관계에 어려움이 생길 수 있다고 조언했다. 결혼 시기에 대해서는 "결혼은 내년이 딱 좋겠다. 음력 2~3월"이라고 설명했다. 이어 자녀운에 대해서도 "관복이 있어서 자식을 잘 둔다. 아들 하나, 딸 하나가 생길 것 같다"고 예측했다.출연진은 결혼 가능성에 관심을 보였다. 스튜디오에서는 "양력으로 치면 내년 4월이니 빨리 식장부터 알아봐야겠다"는 반응이 나왔다. 송해나는 "원래 한 명이 가면 주변이 줄줄이 가는 분위기가 되지 않느냐"며 두 사람을 응원했다. 탁재훈도 "이러다 나도 가겠어요"라고 농담을 던졌다.앞서 솔비와 이규한은 지난 15일 내년 4월 결혼을 발표했다. 두 사람은 연애 예능 '오래된 만남 추구'에 함께 출연한 뒤 실제 연인으로 발전했다. 방송 당시 최종 커플이 되지는 않았지만, 이후 만남을 이어가며 결혼을 약속했다. 김요한과 오연희 역시 '신랑수업2'를 통해 연인 사이로 발전한 커플이다.'신랑수업2'는 매주 금요일 오후 9시 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr