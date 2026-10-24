유재석이 공식 행사에 참석했다. / 사진=텐아시아DB

유재석이 출연진의 끝없는 식탐에 결국 분노한다. / 사진제공=MBC

유재석이 출연진의 끝없는 식탐에 결국 분노한다. 회비보다 더 많은 음식을 사려는 멤버들에게 불만을 터뜨린 그는 급기야 공금을 꺼내 들고 '돈 싸대기'까지 날린다.24일 오후 6시 30분 방송되는 MBC '놀면 뭐하니?'에서는 가을을 맞아 다시 뭉친 '먹쪄 모임' 멤버들의 모습이 그려진다. 유재석(유제니), 하하(융드욕정), 허경환(화니 엄마), 주우재(장훈 엄마), 정준하(정 여사)에 신입 계원 곽범(정애)이 합류한다.멤버들은 기존의 '먹빼(먹고 빼자)' 대신 '먹쪄(먹고 찌우자)'를 목표로 정하고 본격적인 먹방에 나선다. 체중 증가에 대한 부담을 내려놓은 이들은 다양한 음식을 맛보며 일정을 이어간다. 러나 간식거리가 가득한 시장에 들어서자 멤버들의 식탐이 걷잡을 수 없이 커진다. 이들은 계주인 유재석에게 "언니 나 이거 사줘", "저거 싸서 가져가야겠다"며 연신 음식을 사달라고 조른다.유재석은 회비로 낸 금액보다 더 많은 음식을 구매하려는 멤버들에게 불만을 터뜨린다. 그는 "5만 원씩 내고 뭘 그렇게 사겠다는 거야?", "왜 이렇게 많이 먹어?"라고 따져 묻는다. 급기야 남은 공금을 꺼내 멤버들을 향해 '돈 싸대기'를 날리며 분노를 표출한다.유재석의 반응에도 정준하의 먹성은 꺾이지 않는다. 그는 시장에서 어묵을 먹지 못하고 나온 사실을 아쉬워하며 끝까지 음식에 대한 미련을 버리지 못한다. 이어 '먹쪄 모임'의 체중 측정 시간도 마련된다. 앞서 체중 걱정 없이 음식을 즐겼던 멤버들은 막상 체중계 앞에 서자 긴장한 기색을 감추지 못한다. 가장 몸무게가 많이 늘어난 멤버는 누구일지, 반대로 많은 음식을 먹고도 체중이 줄어든 사람이 있을지 관심이 쏠린다.멤버들의 시장 먹방과 유재석의 분노가 담긴 '놀면 뭐하니?'는 24일 오후 6시 30분 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr