이선빈이 충남경찰청 교통안전 홍보대사로 위촉됐다. / 사진=텐아시아 DB

이선빈이 충남경찰청 교통안전 홍보대사로 위촉됐다. / 사진=넥서스이엔엠

배우 이광수와 공개 열애 중인 이선빈이 충남경찰청 교통안전 홍보대사로 위촉됐다.이선빈은 지난 22일 충남경찰청 중회의실에서 열린 교통안전 홍보대사 위촉식에 참석했다. 이날 이선빈은 위촉식에 참석한 뒤 충남경찰청의 '착!한 운전' 캠페인 홍보 영상도 촬영했다. 영상에는 안전띠와 안전모 착용, 방향지시등 사용 등 운전자들이 지켜야 할 기본적인 교통안전 수칙을 알리는 내용이 담겼다.충남경찰청은 교통사고 예방에 대한 관심을 높이고 안전운전 문화를 확산하기 위해 이선빈을 홍보대사로 위촉했다. 이선빈은 향후 관련 홍보 활동에 참여할 예정이다.이선빈은 배우 이광수와 2018년부터 공개 열애를 이어오고 있다. 두 사람은 2016년 SBS 예능 '런닝맨'을 통해 인연을 맺었으며, 2018년 12월 교제 사실을 인정했다. 연예계 장수 커플로 꼽히는 가운데 이선빈은 배우 활동도 꾸준히 이어가고 있다.오는 28일에는 영화 '수능, 출제의 비밀' 개봉을 앞두고 있다. 이선빈은 극 중 MZ세대 국어 교사 맹보람 역을 맡았다. 교통안전 홍보대사 활동과 함께 신작 영화 홍보 일정도 소화할 예정이다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr