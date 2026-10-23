A2O LITE / 사진 = Mnet ‘엠카운트다운’ 방송 캡처

A2O LITE / 사진 = Mnet ‘엠카운트다운’ 방송 캡처

그룹 A2O LITE(에이 투 오 라이트)가 데뷔 10일 만에 음악방송 3관왕에 올랐다.A2O LITE는 지난 22일 방송된 Mnet '엠카운트다운'에서 데뷔곡 'NEON'(니온)으로 1위를 차지했다. 지난 20일 SBS Life '더쇼', 21일 MBC M '쇼챔피언'에 이어 사흘 연속 음악방송 정상에 올랐다.이날 A2O LITE는 "요즘 팬들 덕분에 행복한 하루하루를 보내고 있다. 항상 저희를 응원해주시는 팬분들 정말 감사드린다. 앞으로 이 상에 보답할 수 있는 가수가 되도록 열심히 하겠다"고 소감을 밝혔다. 이수만 키 프로듀서와 소속사 관계자, 스태프들에게도 감사의 뜻을 전했다.A2O LITE는 이날 스포티한 의상을 입고 'NEON' 무대를 선보였다. 아이찡과 시리의 페어 안무를 시작으로 멤버들이 호흡을 맞춘 군무를 펼쳤으며, 1위 발표 이후 앙코르 무대에서는 핸드 마이크를 들고 라이브를 소화했다.음원 차트에서도 성과를 거뒀다. 'NEON'은 지난 15일부터 22일까지 8일 연속 멜론 TOP100 정상을 유지했다. 써클차트 42주 차 글로벌 K팝 차트와 디지털 차트에서도 1위를 기록했으며, 스포티파이 한국 일간 차트와 샤잠 한국 차트에서도 정상에 올랐다.해외에서는 애플뮤직 '오늘의 TOP 100: 글로벌' 차트 4위에 올랐고, 중국 QQ뮤직의 신곡·인기곡·뮤직비디오 차트에서 각각 1위를 차지했다.한편, A2O LITE는 지난 13일 'NEON'으로 데뷔했다. 이수만 걸그룹으로 데뷔 전부터 화제가 됐다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr