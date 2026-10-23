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개그우먼 김미화가 모친상을 당했다.23일 새벽 김미화는 모친상을 당한 것으로 알려졌다. 모친을 떠나보낸 김미화는 조문과 조의금은 물론 조화까지 모두 사절하고 조용히 장례를 치르기로 했다. 더불어 장례는 외부 조문객 없이 가족들만 참석하는 가족장으로 진행된다.김미화는 이날 직접 작성한 부고를 통해 "사랑하는 나의 어머니 김영자 여사께서 2026년 10월 23일 오전 1시 53분에 세상소풍을 끝내고 소천하셨습니다"라며 비보를 알렸다. 이어 "그간의 고통과 외로움 모두 훨훨 떨쳐버리시고 좋은 곳으로 가실 수 있도록 기도해 주십시오"라고 덧붙였다.부고문 마지막에는 "딸 김미화 사위 윤승호 올림"이라고 적어 가족의 이름으로 마지막 인사를 남겼다.한편, 김미화는 1984년 KBS 공채 개그맨으로 데뷔해 한국 코미디의 한 시대를 이끌었다. KBS ‘유머 1번지’의 인기 코너 ‘쓰리랑 부부’에서 김한국과 호흡을 맞추며 대중의 큰 사랑을 받았다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr