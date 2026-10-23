사진=유튜브 '김가연 임요환의 게임부부'

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배우 김가연, 전 게이머 임요환 부부가 대기업을 퇴사하고 필라테스 강사로 전향한 큰딸의 사연을 공개했다.23일 유튜브 채널 '김가연 임요환의 게임부부'에는 '임요환 시청금지) 필라테스 강사 딸에게 효도당한 임요환 김가연 (ft. 막내의 복수)'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 김가연과 임요환은 큰딸 서령에게 운동을 배우기 위해 필라테스 센터를 찾았다. 김가연은 "오늘은 큰딸에게 둘 다 운동을 받으려고 왔다"며 딸이 직업을 바꾸게 된 과정을 전했다.김가연은 "우리 서령이가 어느 날 갑자기 회사 잘 다니다가 '엄마 나는 필라테스가 하고 싶어'라며 자기한테 투자를 해 달라고 했다"고 밝혔다. 딸이 필라테스 자격증을 취득하는 동안 필요한 수업료를 지원해 달라고 요청했다는 것.그는 "내가 투자를 하면 어떻게 하겠냐고 물었더니 자기가 월급을 받기 시작하면 그걸로 갚겠다고 하더라"며 "그렇게 필라테스 강사가 됐다"고 설명했다.임요환은 딸의 퇴사 결정에 걱정이 앞섰다고 털어놨다. 그는 "처음에 좋은 대기업으로 들어갔기 때문에 '아무리 그래도 대기업이면 붙어 있어야 하는 거 아니야?'라며 걱정이 정말 많이 됐다"고 말했다. 다니던 회사를 나와 경험하지 않았던 분야를 공부하겠다는 선택이 염려됐던 것.하지만 딸이 직접 수업하는 모습을 본 뒤 생각이 달라졌다고 밝혔다. 임요환은 "집에 가끔씩 와서 저든 와이프든 페이커든 가르치는 걸 보면 적성에 맞는 거 같다"고 인정했다.김가연도 딸에게 필라테스를 배운 페이커 이상혁의 반응을 전했다. 그는 "상혁이도 우리 집에 왔을 때 수업 받았다. 좋다고 해서 운동기구도 선물해줬다"며 "상혁아, 열심히 하고 있니?"라고 안부를 물었다.딸의 일하는 모습에 대해서는 "집에서는 요리도 못하고 해맑게 다니는 아이인데 일할 때만큼은 선생님 같긴 하더라"고 말했다. 집에서와 달리 수업 중에는 전문적인 모습을 보이는 딸을 자랑하며 "주전공이 아마 재활 쪽일 거다"라고 덧붙였다.본격적인 수업에서는 부부의 반응이 갈렸다. 평소 딸에게 운동을 배워온 김가연은 능숙하게 동작을 소화했지만, 임요환은 기구를 활용한 운동에 땀을 흘리며 고전했다.임요환을 위한 강도 높은 수업에는 둘째 딸 하령의 부탁이 숨어 있었다. 평소 아빠와 장난을 주고받던 하령이 언니에게 "아빠가 오면 기구 많이 사용해서 아주 많이 괴롭혀달라"고 요청했던 것.아빠가 운동하는 모습을 지켜본 하령은 "조금 미안하긴 한데, 저래도 싸다. 옛날에 나한테 얼마나 많이 했는데"라며 복수에 성공한 소감을 전해 웃음을 안겼다.한편 김가연은 1995년 비연예인과 결혼해 이듬해 큰딸 서령을 낳았으나 1998년 이혼했다. 이후 8세 연하의 전 프로게이머 임요환과 2011년 혼인신고를 마쳤으며, 2015년 둘째 딸 하령을 품에 안았다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr