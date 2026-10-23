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스타 셰프 손종원이 신세계그룹 임원으로 승진했다.23일 신세계그룹이 발표한 2027년 정기 임원인사에서 손종원 셰프는 조선호텔앤리조트 전문임원으로 이름을 올렸다. 미쉐린 1스타 레스토랑 두 곳을 동시에 이끌고 있는 손 셰프가 요리 실력을 넘어 경영 조직 내에서도 입지를 넓히게 됐다.손종원은 현재 조선 팰리스 서울 강남에 위치한 한식 레스토랑 '이타닉 가든'과 레스케이프 호텔의 프렌치 레스토랑 '라망 시크레'에서 총괄 셰프로 활동하고 있다. 서로 다른 장르의 고급 레스토랑 두 곳을 책임지고 있다는 점에서 업계의 주목을 받아왔다.두 레스토랑은 올해 공개된 '미쉐린 가이드 서울&부산 2026'에서 모두 1스타를 받았다. 이타닉 가든은 2023년부터 4년 연속, 라망 시크레는 2021년부터 6년 연속 미쉐린 1스타를 유지하며 경쟁력을 입증했다.손종원은 해외 미식계에서도 실력을 인정받았다. 2023년 발표된 프랑스 미식 가이드 '라 리스트 2024'에서는 한국인 최초로 '올해의 신인' 부문을 수상했다.방송을 통해서도 대중적인 인지도를 쌓았다. 넷플릭스 예능 '흑백요리사'를 비롯한 요리 프로그램에서 활약하며 스타 셰프로 주목받았다. 특히 뛰어난 요리 실력과 차분한 성격, 훈훈한 외모까지 갖춰 팬들의 사랑을 받고 있다.이번 인사에서는 손종원과 함께 조선호텔앤리조트 문성희 브랜드사업담당, 한병직 지원담당이 각각 상무보로 승진했다.신세계그룹은 전문성을 갖춘 인재에게 전문임원 직위를 부여하는 인사 제도를 운영해 왔다. 앞서 2021년에도 신세계 문화 담당 권영규와 갤러리 담당 황호경을 전문임원으로 승진시킨 바 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr