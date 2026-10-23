이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '여에스더의 에스더TV'

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의학전문 기자 출신 방송인 홍혜걸이 아내 여에스더와 함익병 사이를 의심한 가운데 함익병의 아내가 쿨한 반응을 보였다.23일 '여에스더의 에스더TV' 채널에는 "여에스더 절친, 함익병 집 공개 사모님이 차려준 점심식사"라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 여에스더·홍혜걸 부부는 같은 아파트 바로 윗집에 사는 함익병의 집들이에 나섰다. 집을 둘러보던 중 함익병의 아내는 우드 장식장을 가리키며 "이거 자기네 거 내가 주워왔잖아"라고 털어놨다. 여에스더 부부가 내놓은 가구를 가져다 쓰고 있었던 것.오디오 앞에서는 홍혜걸이 "이거 우리 거 아니냐"며 반색했다. 함익병의 아내는 "우리가 주워오지 않았냐. 이거 빈티지라서 내가 마음에 들었다"고 설명했다.그러자 홍혜걸은 여에스더가 준 책상은 함익병의 병원에, 오디오는 함익병의 방에 있다며 두 사람 사이를 의심했다. 함익병의 아내는 "특별한 관계지 뭐"라며 개의치 않았다.점심 식사 중에는 여에스더가 큰 김치를 먹기 힘들어하자 함익병이 "줘봐요"라며 김치를 대신 잘라줬다. 홍혜걸은 "뭔 짓이에요. 지금!"이라며 언성을 높였고, 여에스더는 "내가 못 먹으니까 잘라준 거다"라고 해명했다.홍혜걸이 "저는 상관없지만 사람들이 오해 한다"고 하자 여에스더는 "아무도 오해 안 한다. 혜걸 씨가 다른 여자와 같이 다니면 오해하지만"이라고 맞받았다. 이어 "함 선생님이 열무김치를 떼주니까 심쿵 했다"고 고백하기도 했다.김치를 어떻게 잘라준 거냐는 댓글에는 여에스더가 직접 답을 달았다. "입으로 무를?"이라는 질문에 "네. 상상하신 그대로예요. 남편이 경악하는"이라고 적었다.한편 여에스더는 의사 출신 사업가로, 1994년 의학전문기자 출신 방송인 홍혜걸과 결혼해 슬하에 두 아들을 뒀다. 함익병은 피부과 전문의로 방송 활동도 이어오고 있다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr