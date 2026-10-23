사진=간미연 황바울 SNS

사진=정시아 유튜브

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그룹 베이비복스 출신 간미연이 3살 연하 남편 황바울에 서운함을 내비쳤다.23일 유튜브 채널 '정시아 아시정'에서는 배우 간미연, 전세현 초대석 편이 공개됐다.이날 간미연은 남편 황바울과 인연을 맺게 된 과정을 밝혔다. 그는 "웃을 때 예쁜 사람을 좋아했다"며 남편이 이상형에 가까웠다고 설명했다.간미연은 초등학생 시절 서태지와 아이들의 팬이었다면서 서태지의 웃는 모습을 좋아했다고 말했다. 이후 공연을 보러 갔다가 무대에 오른 남편에게 호감을 느꼈고, 함께 공연하던 지인을 통해 소개받았다고 전했다.다만 소개 직후 연인으로 발전한 것은 아니었다. 간미연은 당시 남편이 적극적으로 다가왔지만 자신은 신중하고 시간이 오래 걸리는 성격이었다고 밝혔다. 그는 "그때는 연하인 황바울이 굉장히 저돌적인 스타일이었는데, 아기구나 싶었다"며 약 3년 뒤 우연히 다시 연락이 닿았을 때는 남편이 조금 더 어른스러워져 있었다고 회상했다.결혼을 결심할 당시의 심경도 솔직하게 털어놨다. 간미연은 "이 남자랑 결혼하면 진짜 행복할 것 같다, 이 남자가 내 남자라는 확신은 사실 없었다"고 털어놨다. 현재는 가끔 화가 났다가도 남편이 웃으면 마음이 누그러진다며 웃는 모습에 대한 애정을 드러냈다.친구들은 부부의 인상이 닮았다고 입을 모았다. 간미연은 웨딩 촬영 때도 닮았다는 말을 들었다며, 서로를 계속 보고 살다 보니 닮아가는 것 같다고 이야기했다.함께 살면서 겪는 생활 습관의 차이도 언급했다. 간미연은 남편이 집에 들어와 렌즈를 바로 빼지 않으면 잔소리를 하게 된다며, 상대를 있는 그대로 인정해야 하는데 그게 잘되지 않을 때가 있다고 털어놨다.혼자서 일을 잘 처리하는 성격 탓에 느끼는 서운함도 전했다. 간미연은 "어릴 때 내가 고생을 많이 하다 보니까, 건강이 좋지 않다. 관절이 안 좋다"면서 "휠체어를 언제 탈까"라고 너스레를 떨어 폭소를 유발했다.그러면서 "신랑은 혼자 뭘 잘 못한다. 신랑은 나 두고 편하게 (재혼) 갈 수도 있다. 난 어릴 때부터 사회생활을 시작해서 혼자서도 잘한다. 어떤 일을 해도 내가 잘할 거라는 걸 너무 믿는다"며 서운함을 솔직하게 토로했다.신혼 때 조립식 선반을 주문했다가 남편이 금방 포기해 직접 만들었던 일화도 공개한 간미연은 "나는 처음부터 만드는 그런 것에 성취감을 느끼는데, 할 줄 알아도 기다려야 한다. 남편이 하면 '이런 것도 할 줄 아냐'며 칭찬해줘야 한다"고 연하 남편 길들이기 팁을 전했다.반면 남편이 자신의 안경을 찾아달라고 하면 어디에 있는지 알고 있다며 부부의 일상을 전하면서 "남편이 '여보 없으면 못 살아'라고 말한다"고 밝혔다. 간미연은 "남편보다 내가 먼저 떠나면 좋겠다"고 솔직한 마음을 내비쳤다.한편 간미연은 2019년 11월 9일 3세 연하의 뮤지컬 배우 황바울과 결혼했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr