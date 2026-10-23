사진=주우재 유튜브

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그룹 아이브 장원영이 자신의 이름을 활용한 유행어에 대한 반응과 남다른 미식 사랑을 전했다.23일 유튜브 채널 '오늘의 주우재'에는 장원영 초대석 편이 공개됐다.이날 장원영은 주우재와 과일 디저트 7종을 맛보며 이야기를 나눴다. '아이돌계 디저트 고수'로 소개된 그는 디저트 먹방과 함께 쉬는 날의 일상, 지인들에게 전해 들은 신조어에 대해 밝혔다.제작진은 두 사람에게 "'장원영이다'라는 말 아세요?"라고 물었다. 주우재는 장원영의 이름이 쓰인 만큼 긍정적인 의미일 것 같다고 추측했다. 해당 표현은 촌스럽거나 못생겼다는 뜻으로 사용되는 신조어 '밤티'와 반대되는 긍정적인 말로 소개됐다.자신의 이름이 신조어로 쓰이고 있다는 사실에 장원영은 "저도 몰랐다가 지인들이 알려줬다"고 말했다. 직접 유행을 접한 것이 아니라 주변 사람들을 통해 알게 됐다는 것. 그는 "구글에 '밤티 반대말'을 쳐보라고 하더라"며 지인들이 해당 표현을 알려준 방법도 전했다.이를 듣던 주우재는 "저도 '주우재다'가 있다"고 나섰다. 장원영과 마찬가지로 자신의 이름을 활용한 표현이 있다고 밝힌 그는 "뼈해장국, 옛날 유골 발견됐을 때"라고 덧붙였다. 마른 체형을 스스로 웃음 소재로 삼으며 장원영의 이름이 쓰이는 상황과는 다른 예시를 들어 웃음을 안겼다.장원영은 쉬는 날을 보내는 방법도 공개했다. 그는 "쉬는 날이 많이 없기는 한데, 한국에서 쉰다고 하면 일어나서 운동하는 걸 좋아해서 운동 갔다가 마사지를 받는다"고 밝혔다. 휴일에도 운동과 마사지를 일정에 넣어 시간을 보내고 있었다.지인들과 시간이 맞으면 맛있는 음식을 먹으러 간다고도 했다. 장원영은 "미식을 진심으로 너무 좋아해서 맛있는 곳 셰프님들에게 연락해서 먹으러 가는 게 낙이에요"라며 음식에 대한 애정을 드러냈다. 디저트뿐 아니라 다양한 음식을 즐기는 일이 휴식의 즐거움이라고 설명했다.반면 주우재는 쉬는 날의 일상을 묻는 말에 "저는 안 해요"라고 답했다. 쉴 때는 아무것도 하지 않는다는 주우재의 대답에 장원영은 예상했다는 반응을 보였다. 운동과 마사지, 미식으로 휴일을 채우는 장원영과 활동을 하지 않고 쉬는 주우재의 차이가 웃음을 더했다.한편 장원영은 지난해 3월 서울 용산구 한남동 유엔빌리지에 위치한 고급 빌라 '루시드하우스'의 전용면적 244㎡(약 74평) 한 가구를 137억원에 매입하고, 같은 해 10월 소유권 이전 등기를 마쳤다. 등기부상 근저당권이 설정되지 않아 전액 현금으로 매입한 것으로 추정된다. 해당 빌라는 한강과 남산 조망이 가능하며, 두 동에 총 15가구로 구성된 고급 주거지다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr