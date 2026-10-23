이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '여에스더의 에스더TV'

이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '여에스더의 에스더TV'

이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '여에스더의 에스더TV'

이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '여에스더의 에스더TV'

여에스더가 '피부과 의사' 함익병의 집들이에 슬리퍼를 챙겨 갔다.23일 '여에스더의 에스더TV' 채널에는 "여에스더 절친, 함익병 집 공개 사모님이 차려준 점심식사"라는 제목의 영상이 게재됐다.집들이에 앞서 여에스더는 냉장고에서 과일부터 꺼냈다. 그는 "안 먹는 과일이 쌓여있어서 함익병 선생님이 안타깝게 생각하시니까 가져가자"며 선물을 챙겼다.과일을 받아 든 남편 홍혜걸은 "사돈한테 내가 이런 걸 받는 사람이다"라며 자랑을 늘어놨다.여에스더가 블루베리까지 담자 홍혜걸은 "너무 많이 챙기면 사람들이 귀한 줄 모른다"며 출발을 재촉했다.함익병의 집은 여에스더·홍혜걸 부부의 바로 윗집이었다. 집을 둘러보던 중 함익병의 아내는 우드 장식장을 가리키며 "이거 자기네 거 내가 주워왔잖아"라고 털어놨다. 같은 아파트에 사는 여에스더가 내놓은 가구였다.오디오를 알아본 홍혜걸도 "이거 우리 거 아니냐"며 반가워했다. 함익병의 아내는 "우리가 주워오지 않았냐. 이거 빈티지라서 내가 마음에 들었다"고 답했다.홍혜걸은 "여에스더가 준 책상은 함익병의 병원에, 오디오는 함익병의 방에 있다"며 두 사람 사이를 의심했다. 이에 함익병의 아내는 "특별한 관계지 뭐"라며 쿨한 반응을 보였다.그런 가운데 여에스더는 "나 함선생님하고 못 살 것 같았는데 매일 침대를 청소해주면 얼마나 좋을까. 다시 생각해봐야겠다"며 농담을 던졌다.슬리퍼 얘기는 집을 나서기 전에 나왔다. 여에스더는 "욕먹을지 모르지만 슬리퍼 가져가야지"라며 슬리퍼를 가방에 넣었다.이어 "내가 세상에서 제일 두려워하는 게 무좀 옮는 거. 오늘 함선생님 집에 가면 많이 걸어 다녀야 하니까"라며 이유를 밝혔다.한편 여에스더는 의사 출신 사업가로, 1994년 의학전문기자 출신 방송인 홍혜걸과 결혼해 슬하에 두 아들을 뒀다. 함익병은 피부과 전문의로 방송 활동도 이어오고 있다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr