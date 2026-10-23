배우 김우석은 극 중 박태경 역을 맡았다. / 사진=SBS '닥터X : 하얀 마피아의 시대' 방송 캡처

배우 김우석은 1994년생으로 올해 32세다. / 사진제공=에일리언컴퍼니

배우 김우석이 '닥터X : 하얀 마피아의 시대'에서 김지원의 조력자로 활약하고 있다.현재 방영 중인 SBS 금토드라마 '닥터X : 하얀 마피아의 시대'(이하 '닥터X')는 첫 방송부터 11.4%(닐슨코리아 전국 가구 기준)의 시청률을 기록했다. 이후 지난 4회에서는 18.5%까지 오르며 자체 최고치를 경신했다.작품의 인기에 힘입어 김우석을 향한 관심도 높아지고 있다. 극 중 구서대병원 신입 인턴 의사 박태경 역을 맡은 그는 23일 굿데이터코퍼레이션 펀덱스(FUNdex)가 발표한 10월 3주 차 드라마 검색 이슈 키워드 순위에서 2주 연속 1위에 올랐다.박태경은 밝고 순수한 성격이지만, 의사로서 옳다고 생각하는 일에는 자신의 의견을 분명히 밝히는 인물이다. 선배들로부터 계수정(김지원 분)을 감시하라는 지시를 받고도 환자를 위하는 그의 진심을 알게 된 뒤 조력자로 나선다.김우석은 계수정을 존경하면서도 거리낌 없이 자신의 생각을 표현하는 박태경의 모습을 자연스러운 연기로 풀어내고 있다. 상대의 말과 행동에 따라 달라지는 표정과 말투, 재치 있는 반응으로 두 사람의 호흡에 재미를 더한다.'닥터X'는 매주 금, 토요일 오후 9시 50분 방송된다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr