사진=유튜브 '싱글즈', 텐아시아DB

사진=유튜브 '싱글즈'

배우 이종석이 한 달 전보다 날렵해진 얼굴선으로 눈길을 끌었다.23일 패션 매거진 '싱글즈' 공식 계정에는 배우 이종석의 근황이 공개됐다.이날 이종석은 서울 중구 코브 더 장충에서 열린 한 브랜드 포토콜 행사에 참석했다.이종석은 네이비 컬러 상의에 화이트 셔츠를 매치한 단정한 차림으로 등장했다. 앞머리를 자연스럽게 내린 헤어스타일에 깔끔한 의상을 더해 부드러운 분위기를 드러냈다. 미소를 지을 때는 특유의 소년미를, 차분하게 카메라를 바라볼 때는 한층 성숙한 인상을 보였다.특히 약 한 달 전 공개한 사진과 비교해 갸름해 보이는 얼굴선이 관심을 끌었다. 이종석은 지난 9월 자신의 계정에 해변에서 찍은 사진 여러 장을 올렸다. 당시 사진을 본 일부 누리꾼들은 "살이 조금 붙은 것 같다"는 반응을 보였다. 평소보다 턱선이 부드러워 보인다는 이유에서다.이번 영상에서는 턱선과 이목구비가 보다 또렷하게 드러났다. 한 달 사이 공개된 사진과 영상에서 달라 보이는 인상을 전한 것. 다만 실제 체중 감량 여부나 변화의 이유는 알려지지 않았다.1989년생인 이종석은 2005년 서울컬렉션 모델로 데뷔했다. 2010년 SBS 드라마 '검사 프린세스'를 통해 배우 활동을 시작한 뒤 '시크릿 가든', '학교 2013', '너의 목소리가 들려', '피노키오', 'W', '당신이 잠든 사이에', '로맨스는 별책부록', '빅마우스', '서초동' 등에 출연했다. 영화 '관상', '마녀 Part.2'에서도 관객들과 만났다.차기작은 디즈니+ 시리즈 '재혼 황후'다. 완벽한 황후 나비에와 황제 소비에슈, 이웃 나라 왕자 하인리, 도망 노예 라스타를 중심으로 펼쳐지는 로맨스 판타지 대서사극으로, 이종석은 하인리 역을 맡아 신민아, 주지훈, 이세영과 호흡을 맞춘다. 오는 11월 4일 공개된다.한편 이종석은 2022년 가수 겸 배우 아이유와 열애를 인정했으며, 지난 7월 결별 소식을 전했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr