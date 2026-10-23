이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '김영철 오리지널'

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개그맨 김영철(53)이 괌 현지 대학교 어학연수에 도전했다.23일 유튜브 채널 '김영철 오리지널'에는 "하다하다 53살에 대학까지 새로 가버린 공부 중독 김영철 (+괌 럭셔리 여행)"이라는 제목의 영상이 게재됐다.괌 여행 일정 중 김영철은 현지 대학교 캠퍼스로 향했다. 그는 "어학연수를 여러 번 다녀봤지만 진짜 대학교에 가보기는 처음"이라며 기대를 내비쳤다.그에게 대학 강의실은 약 30년 만이었다. 캠퍼스를 걷던 김영철은 "떨린다"고 털어놨다.강의실에서 학생들 앞에 선 김영철은 "한국에서 27년 동안 개그맨으로 일해왔다"며 인사를 건넸다.일본에서 언어를 익혔던 일, 영어를 배우려고 영국까지 건너갔던 경험도 학생들에게 털어놨다.수업은 영어 단어를 맞히는 스무고개로 진행됐다. 자신의 직업인 '코미디언'이 문제로 나오자 김영철은 더 적극적으로 수업에 뛰어들었다.수업을 마친 김영철은 "너무 좋았다. 학창 시절로 돌아간 것 같았다"고 돌아봤다.괌까지 와서 굳이 강의실을 찾은 까닭도 직접 밝혔다. 김영철은 "그냥 쉬거나 놀고 싶지 않다. 새로운 것을 많이 배우고 싶다"고 강조했다.한편 김영철은 1999년 KBS 14기 공채 개그맨으로 데뷔했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr