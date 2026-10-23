개그맨 김영철(53)이 괌 현지 대학교 어학연수에 도전했다.
23일 유튜브 채널 '김영철 오리지널'에는 "하다하다 53살에 대학까지 새로 가버린 공부 중독 김영철 (+괌 럭셔리 여행)"이라는 제목의 영상이 게재됐다.
괌 여행 일정 중 김영철은 현지 대학교 캠퍼스로 향했다. 그는 "어학연수를 여러 번 다녀봤지만 진짜 대학교에 가보기는 처음"이라며 기대를 내비쳤다. 그에게 대학 강의실은 약 30년 만이었다. 캠퍼스를 걷던 김영철은 "떨린다"고 털어놨다.
강의실에서 학생들 앞에 선 김영철은 "한국에서 27년 동안 개그맨으로 일해왔다"며 인사를 건넸다.
일본에서 언어를 익혔던 일, 영어를 배우려고 영국까지 건너갔던 경험도 학생들에게 털어놨다.
수업은 영어 단어를 맞히는 스무고개로 진행됐다. 자신의 직업인 '코미디언'이 문제로 나오자 김영철은 더 적극적으로 수업에 뛰어들었다.
수업을 마친 김영철은 "너무 좋았다. 학창 시절로 돌아간 것 같았다"고 돌아봤다.
괌까지 와서 굳이 강의실을 찾은 까닭도 직접 밝혔다. 김영철은 "그냥 쉬거나 놀고 싶지 않다. 새로운 것을 많이 배우고 싶다"고 강조했다.
한편 김영철은 1999년 KBS 14기 공채 개그맨으로 데뷔했다.
조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr
23일 유튜브 채널 '김영철 오리지널'에는 "하다하다 53살에 대학까지 새로 가버린 공부 중독 김영철 (+괌 럭셔리 여행)"이라는 제목의 영상이 게재됐다.
괌 여행 일정 중 김영철은 현지 대학교 캠퍼스로 향했다. 그는 "어학연수를 여러 번 다녀봤지만 진짜 대학교에 가보기는 처음"이라며 기대를 내비쳤다. 그에게 대학 강의실은 약 30년 만이었다. 캠퍼스를 걷던 김영철은 "떨린다"고 털어놨다.
강의실에서 학생들 앞에 선 김영철은 "한국에서 27년 동안 개그맨으로 일해왔다"며 인사를 건넸다.
일본에서 언어를 익혔던 일, 영어를 배우려고 영국까지 건너갔던 경험도 학생들에게 털어놨다.
수업은 영어 단어를 맞히는 스무고개로 진행됐다. 자신의 직업인 '코미디언'이 문제로 나오자 김영철은 더 적극적으로 수업에 뛰어들었다.
수업을 마친 김영철은 "너무 좋았다. 학창 시절로 돌아간 것 같았다"고 돌아봤다.
괌까지 와서 굳이 강의실을 찾은 까닭도 직접 밝혔다. 김영철은 "그냥 쉬거나 놀고 싶지 않다. 새로운 것을 많이 배우고 싶다"고 강조했다.
한편 김영철은 1999년 KBS 14기 공채 개그맨으로 데뷔했다.
조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr
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