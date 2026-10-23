배우 정유미가 청초하면서도 우아한 매력을 뽐냈다. 차분한 분위기 속 깊이 있는 눈빛과 자연스러운 아름다움으로 시선을 사로잡았다.정유미가 패션 매거진 보그 코리아와 함께한 디지털 커버 화보가 공개됐다.공개된 화보 속 정유미는 고요하면서도 신비로운 분위기로 시선을 사로잡는다. 과장된 표정이나 화려한 포즈 없이 카메라를 응시하는 것만으로도 남다른 존재감을 드러낸다. 정유미 특유의 단아한 이미지에 고혹적인 분위기가 더해져 색다른 매력을 자아낸다.정유미는 이번 화보에서 샤넬의 'N°5' 파인 주얼리 컬렉션을 착용해 우아한 분위기를 완성했다. 다이아몬드가 물방울처럼 반짝이는 주얼리는 정유미 특유의 맑고 차분한 이미지와 어우러졌다. 화려한 장신구 사이에서도 정유미의 깊이 있는 눈빛과 자연스러운 아름다움이 돋보인다.절제된 분위기 속에서도 정유미만의 존재감은 뚜렷하다. 은은한 표정과 시선만으로 화보의 분위기를 이끌며 배우로서 쌓아온 자신만의 매력을 보여준다.정유미의 디지털 커버 화보는 보그 코리아 공식 홈페이지와 SNS 채널에서 확인할 수 있다.김병두 텐아시아 기자 tenten@tenasia.co.kr