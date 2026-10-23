아유미가 공식 행사에 참석했다. / 사진=텐아시아DB

그룹 슈가 출신 방송인 아유미가 일본에 마련한 집을 최초로 공개한다. / 사진제공=샌드박스네트워크

그룹 슈가 출신 방송인 아유미가 일본에 마련한 집을 최초로 공개한다. 샌드박스네트워크와 손잡고 새로운 유튜브 콘텐츠를 선보이는 그는 한국과 일본에 오가는 일상부터 엄마가 된 이후 달라진 생활까지 소개할 예정이다.23일 샌드박스네트워크에 따르면 아유미가 출연하는 신규 오리지널 유튜브 콘텐츠 '안녕하떼요 아유미에오'의 티저 영상이 이날 공개된다. 첫 본편은 오는 27일 오후 7시 공개를 앞두고 있다.'안녕하떼요 아유미에오'는 아유미의 일상과 새로운 도전을 담은 콘텐츠다. 그동안 방송에서 쉽게 접할 수 없었던 사적인 모습은 물론, 한국과 일본에 오가며 생활하는 과정도 소개한다. 특히 결혼과 출산 이후 달라진 삶에 초점을 맞춰 아유미의 근황을 전할 계획이다.티저에서는 아유미가 과거 '큐티허니' 활동 당시의 모습을 재현한다. 당시 무대에서 선보였던 의상과 헤어스타일을 다시 연출하고, 대표곡을 직접 부르며 추억을 되짚는다. 오랜 시간이 흐른 만큼 무대 위 가수에서 한 아이의 엄마로 달라진 그의 일상에도 관심이 쏠린다.오는 27일 공개되는 첫 회에서는 아유미의 일본 집이 처음으로 공개된다. 한국과 일본에 오가며 생활하는 그가 현지에서 머무는 공간을 소개하고, 평소 어떻게 시간을 보내는지 보여줄 예정이다. 그동안 예능 프로그램에서 특유의 엉뚱한 매력과 솔직한 입담으로 사랑받았던 아유미가 자신의 생활 공간에서는 어떤 모습을 보여줄지도 관심사다. 무대와 방송 활동에 집중됐던 기존 모습에서 벗어나 가족과 함께하는 일상까지 공개한다는 점에서 기대를 키운다.제작사 측은 이번 콘텐츠를 통해 아유미의 개성과 라이프스타일을 결합한 이야기를 선보일 계획이다. 과거 활동에 대한 추억과 현재의 생활을 함께 담아 시청자들과의 소통을 넓혀간다는 구상이다. 아유미는 그룹 슈가로 데뷔해 '큐티허니' 등으로 인기를 얻었다. 이후 가수와 방송인으로 활동 영역을 넓혔으며, 결혼과 출산을 거쳐 현재는 육아와 방송 활동을 병행하고 있다.'안녕하떼요 아유미에오' 첫 회는 오는 27일 오후 7시 동명의 유튜브 채널에서 공개된다이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr