유튜브 채널 '언발란스 식당'

유튜브 채널 '언발란스 식당'

유튜브 채널 '언발란스 식당'

유튜브 채널 '언발란스 식당'

그룹 에이티즈(ATEEZ) 우영이 편의점 앞에서 팬사인회를 진행한 일화를 밝혔다.지난 22일 유튜브 채널 '언발란스 식당'에는 에이티즈 최산과 우영이 게스트로 출연한 영상이 공개됐다. 두 사람은 허경환, 이문정 셰프와 함께 음식을 즐기며 솔직한 입담을 뽐냈다.이날 우영은 자신의 막내 동생이 2015년생임을 밝히며 본인과 무려 16살 차이가 난다고 알렸다. 그러면서 "옛날에는 자랑을 안 했는데 요즘은 자랑을 하더라"라고 운을 뗐다.이어 "편의점 앞에 친구들 20명 정도를 불렀더라. 그래서 편의점 앞에서 팬사인회를 했다"고 덧붙였다.한편, 에이티즈는 2018년 데뷔한 8인조 보이그룹이다. 그간 '워크'(WORK), '미친 폼', '유토피아', '허시-허시'(Hush-Hush), '바운시'(BOUNCY), '배'(BAD) 등의 곡을 발표하며 국내외에서 큰 사랑을 받았다. 미니 15집 '골든 아워 : 파트 6'(GOLDEN HOUR : Part.6)의 선공개곡 '드립'(Drip)으로 컴백을 앞두고 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr