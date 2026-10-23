배우 송혜교가 STAND와 전속계약을 체결했다. / 사진=텐아시아DB

배우 송혜교가 매니지먼트 STAND(스탠드)와 전속계약을 체결했다.23일 매니지먼트 STAND는 송혜교와 전속계약을 체결했다고 밝혔다. 송혜교는 14년간 함께한 UAA를 떠나 새로운 곳에서 활동을 이어가게 됐다.STAND 측은 "송혜교와 함께하게 되어 뜻깊게 생각한다"며 "작품과 연기에 집중할 수 있도록 세심한 지원을 아끼지 않겠다"고 전했다. 이어 "작품 활동을 비롯한 국내외 활동 전반에 든든히 함께하겠다"고 덧붙였다.송혜교는 드라마 '가을동화', '풀하우스', '태양의 후예' 등 다양한 작품에 출연하며 활동해 왔다. 특히 넷플릭스 시리즈 '더 글로리'에서는 학교폭력 피해자 문동은 역을 맡아 기존과 다른 연기를 선보였다. 이후 영화 '검은 수녀들'에도 출연하며 작품 활동을 이어갔다.새 소속사 STAND는 송혜교의 작품 활동을 지원하는 한편, 다양한 협업을 통해 콘텐츠 관련 사업 영역을 확대할 계획이다.한편 송혜교는 노희경 작가가 집필하고 이윤정 감독이 연출한 넷플릭스 시리즈 '천천히 강렬하게'의 공개를 앞두고 있다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr