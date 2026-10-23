정용화와 홍승희가 '밑도 끝도 없이, 너다'에서 로맨스 호흡을 맞춘다. / 사진제공=A+E Global Media

정용화와 홍승희가 '밑도 끝도 없이, 너다'에서 로맨스 호흡을 맞춘다. / 사진제공=A+E Global Media

그룹 씨엔블루 멤버이자 배우 정용화와 홍승희가 '밑도 끝도 없이, 너다'에서 로맨스 호흡을 맞춘다.23일 라이프타임 새 토일드라마 '밑도 끝도 없이, 너다' 측은 첫 방송을 앞두고 하이라이트 영상을 공개했다.'밑도 끝도 없이, 너다'는 키스신을 찍지 못하는 멜로장인 남자배우가 자신을 드라마 속 여주인공이라고 믿는 여자와 만나면서 벌어지는 로맨틱 코미디다. 정용화는 글로벌 톱스타 엄태봉 역을, 홍승희는 은둔형 상속녀 오해라 역을 맡았다.극 중 오해라는 사고로 기억을 잃은 뒤 자신이 좋아하던 드라마 '황태자의 보디가드'의 여주인공 차홍두라고 믿는다. 현실에서 만난 엄태봉 역시 드라마 속 남자주인공 한정우로 착각한다. 엄태봉은 자신을 극 중 인물로 대하는 오해라와 얽히면서 예상하지 못한 상황을 겪게 된다.정용화는 '대박부동산', '두뇌공조' 등에 이어 이번 작품에서 톱스타 엄태봉을 연기한다. 엄태봉은 대중의 사랑을 받는 배우지만 과거의 비밀로 인한 상처를 안고 있는 인물이다. 겉으로는 자신감 넘치는 모습을 보이지만 키스신을 촬영하지 못한다는 문제가 있다.홍승희는 소심한 성격의 은둔형 상속녀 오해라와 드라마 속 보디가드 차홍두를 오간다. '나빌레라', '무브 투 헤븐: 나는 유품정리사입니다', '달까지 가자' 등에 출연했던 그는 이번 작품에서 현실과 드라마 속 인물을 모두 연기한다.공개된 영상에서 오해라는 엄태봉을 지키기 위해서라면 목숨도 걸겠다는 태도를 보인다. 반면 엄태봉은 자신의 비밀을 알게 된 오해라와 거리를 두려고 한다. 두 사람은 사사건건 부딪히지만 함께 시간을 보내면서 서로를 의식하기 시작한다.엄태봉은 자신을 드라마 속 인물로 믿는 오해라에게 점차 마음이 쓰이고, 오해라 역시 좋아하던 배우를 향한 팬심과는 다른 감정을 느낀다. 처음에는 서로를 이해하지 못했던 두 사람이 가까워지는 과정이 주요 이야기로 다뤄질 예정이다.두 인물의 과거도 작품의 중심을 이룬다. 엄태봉은 톱스타가 된 이후에도 과거의 비밀과 상처를 감추고 살아왔다. 오해라는 어린 시절 겪은 일로 오랫동안 외부와 단절된 생활을 했다. 오해라가 믿고 있던 세계가 흔들리기 시작하자 엄태봉은 사실을 바로잡는 대신 그가 믿는 세계를 지켜주기로 한다.'밑도 끝도 없이, 너다'는 오는 24일 밤 10시 50분 라이프타임 채널에서 첫 방송된다. 국내에서는 티빙과 LG채널을 통해서도 시청할 수 있다. 해외에서는 OTT 플랫폼 Viu(뷰)를 통해 공개되며, 일본에서는 Lemino에서 선보일 예정이다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr