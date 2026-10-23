김성령이 학창 시절 버스 안에서 겪었던 아찔한 일화를 털어놨다. / 사진='옆집 부부 서현철 정재은' 유튜브 캡처

김성령이 학창 시절 버스 안에서 겪었던 아찔한 일화를 털어놨다. / 사진='옆집 부부 서현철 정재은' 유튜브 캡처

배우 김성령이 학창 시절 버스 안에서 겪었던 아찔한 일화를 털어놨다.지난 22일 유튜브 채널 '옆집 부부 서현철 정재은'에는 '예쁘면 원래 다 이런 거 맞죠? 어릴 때부터 남달랐던 언니들의 유쾌한 이야기'라는 제목의 영상이 게재됐다. 연극 '유리동물원'에서 아만다 역으로 더블 캐스팅된 배우 김성령과 최정원이 게스트로 출연해 다양한 이야기를 나눴다.정재은이 학창 시절 잊지 못할 강렬한 기억이 있는지 묻자, 김성령은 중학교 시절 버스에서 벌어졌던 에피소드를 소환했다. 당시 버스 맨 뒷좌석에 타고 있었다는 김성령은 "그때는 버스 안에서 볼펜이나 물건을 파는 소년들이 있었다"라며 "부모를 잃고 어렵게 살고 있다는 사연이 적힌 종이와 껌을 승객들에게 나눠주곤 했다"고 회상했다.김성령은 "내가 맨 뒷좌석에 있다 보니까 내 차례가 됐을 때 종이가 다 떨어진 거다"라며 "얘가 껌만 나한테 놓았다. 나는 종이를 못 받고 껌만 주길래 '뭐야'라고 생각했다"고 설명했다. 이후 김성령은 "그 껌을 돈도 안 주고 가지고 내렸다"고 털어놔 놀라움을 안겼다.별생각이 없었던 김성령은 함께 내린 친구의 반응을 보고 상황이 잘못됐음을 알았다고 밝혔다. 상황을 깨달은 김성령은 황당함에 친구와 박장대소하며 껌을 반씩 나눠 씹기 시작했다.하지만 해프닝은 끝나지 않았다. 김성령은 "갑자기 뒤에서 '야 이 도둑X아'"라는 거친 고성이 들려왔다. 껌을 팔던 소년이 물건이 빈 것을 알아채고 다음 정거장에서 내려 쫓아온 것.김성령은 "지금 생각해보면 걔는 얼굴이 사색이 됐다"며 "그 친구도 개수가 안 맞으면 안 되는 거였을 것 같다"고 돌아봤다. 그러면서 "지금은 웃으면서 이야기하지만, 당시에는 너무 당황해서 엉엉 울었다"고 토로했다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr