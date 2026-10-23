사진 제공 : 스토리제이컴퍼니

배우 서인국이 2026 팬미팅 투어 ‘TWO SIDES’ in SEOUL로 한국에서 팬미팅을 진행한다.23일 소속사 측은 2026 서인국 팬미팅 투어 ‘TWO SIDES’의 한국 팬미팅 일정과 함께 스페셜 포스터를 공개했다.공개된 포스터 속 서인국은 청 재킷을 착용한 채 밝고 사랑스러운 매력을 자랑하고 있다. 그는 딸기 생크림 케이크를 든 채 윙크 포즈로 카메라를 응시, 보는 이들의 눈길을 사로잡는다. 이번 포스터는 앞서 공개된 포스터와는 상반된 분위기로 팬미팅 타이틀 ‘TWO SIDES’에 걸맞은 서인국의 다채로운 매력을 담아냈다.2026 서인국 팬미팅 투어 ‘TWO SIDES’는 지난 3월 멕시코와 칠레, 브라질에서 약 3500명의 팬들과 함께하며 성료했다. 다양한 무대와 코너를 통해 팬들과 소통하며 뜨거운 호응을 얻은 서인국은 내달 서울에서 그 열기를 이어간다. 특히 ‘TWO SIDES’ in SEOUL은 2년 만에 개최되는 국내 팬미팅인 만큼 더 풍성한 볼거리와 이야기를 제공, 하트라이더에게 선물 같은 시간을 선사할 예정이다.서인국은 올해에도 드라마와 예능, 음반 등 다방면에서 활발하게 활동하며 ‘만능 엔터테이너’로서의 면모를 자랑했다. 그는 넷플릭스 시리즈 ‘월간남친’에서 1인 2역으로 다채로운 비주얼과 연기를 선보였을 뿐만 아니라 tvN ‘내일도 출근!’을 통해 현실적인 어른의 사랑을 그려내며 많은 공감과 사랑을 받았다. 또한 넷플릭스 ‘모태솔로지만 연애는 하고 싶어 시즌2’로 MC의 기량은 물론 지난달 30일 일본 미니앨범 ‘TRACE’를 발매, 공개 직후 빌보드 재팬 차트에 오르는 등 맹활약을 펼치고 있다.한편 2026 서인국 팬미팅 투어 ‘TWO SIDES’ in SEOUL은 오는 12월 19일 광운대학교 동해문화예술관 대극장에서 총 2회에 걸쳐 개최되며, 팬미팅 티켓은 선예매와 일반 예매로 나누어 진행된다. 내달 5일 멤버십 가입자를 대상으로 예스 24를 통해 선예매, 6일 예스24와 투더문(2TM)을 통해 일반 예매를 오픈할 예정이다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr