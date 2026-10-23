유튜브 채널 '언발란스 식당'

유튜브 채널 '언발란스 식당'

유튜브 채널 '언발란스 식당'

그룹 에이티즈(ATEEZ) 우영이 절친 최산을 향해 거침없는 발언을 쏟아냈다.지난 22일 유튜브 채널 '언발란스 식당'에는 에이티즈 최산과 우영이 게스트로 출연한 영상이 공개됐다. 두 사람은 허경환, 이문정 셰프와 함께 음식을 즐기며 솔직한 입담을 뽐냈다.최산과 우영은 평소 남다른 친분을 자랑하는 멤버들이다. 팬들 사이에서는 두 사람의 이름을 합친 '우산즈'라는 애칭으로 불리고 있으며, 최근 유튜브 채널 '9트쫑'에서도 티격태격하는 모습으로 인기를 얻고 있다.이날 허경환은 우영에게 "최산이 이런 건 좀 고쳐줬으면 좋겠다는 게 있냐"고 물었다. 우영은 처음에는 "없다"고 답했지만, 이내 최산의 평소 모습과 방송에서의 모습이 다르다고 폭로했다.우영은 "안에서는 원래 장난도 많이 치고 동네 친구 같은데 방송에 나오면"이라며 최산 특유의 멋있는 표정과 북부대공 포즈를 따라 했다. 이어 "패버리고 싶다. 꼴 보기 싫다"고 말해 웃음을 자아냈다.절친의 거침없는 폭로에 최산은 억울함을 드러내며 해명에 나섰다. 그는 방송에서 짓는 표정과 행동이 멋있어 보이기 위한 연출이 아닌 평소 습관이라고 설명했다.최산은 입술이 말랐는지 확인하거나 턱수염이 올라왔는지 살피는 행동이라고 밝혔다. 또한 미간에 주름이 있어 이를 확인하는 과정에서 자연스럽게 나오는 표정이라고 덧붙였다.한편, 에이티즈는 2018년 데뷔한 8인조 보이그룹이다. 그간 '워크'(WORK), '미친 폼', '유토피아', '허시-허시'(Hush-Hush), '바운시'(BOUNCY), '배'(BAD) 등의 곡을 발표하며 국내외에서 큰 사랑을 받았다. 미니 15집 '골든 아워 : 파트 6'(GOLDEN HOUR : Part.6)의 선공개곡 '드립'(Drip)으로 컴백을 앞두고 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr